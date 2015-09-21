Украинские легкоатлеты вошли в призовую тройку на итоговом турнире сезона по многоборью

Соревнования проходили в Талансе (Франция), сообщает пресс-служба Федерации легкой атлетики Украины.

Касьянов по сумме десяти видов набрал 8043 очка. Вперед он пропустил лишь Виллема Коэртзена из ЮАР (8187). Следует отметить, что украинец в Талансе установил личный рекорд в беге на 110 метров с барьерами – 13,92 сек.Тройку призеров замкнул Илья Шкуренев из России - 7973 балла.

В свою очередь, Мохнюк установила личные рекорды в беге на 200 метров (24,30 с) и по метанию копья (39,76 м). По сумме семиборья у нее 6296 очков. Больше только у венгерки Дьйордьи Живоцки-Фаркаш (6306). На 3-й позиции финишировала Яна Максимова из Беларуси - 6189 баллы.