Сборная Испании по баскетболу выиграла чемпионат Европы

В Лилле (Франция) завершился финальный матч чемпионата Европы по баскетболу 2015 года, в котором сборная Испании играла с командой Литвы и обыграла соперника со счетом 80:63.

Судба матча была решена еще в самом начале игры.

Испанцы мощно начали матч и выиграли первую четверть со счетом 19:8. После 2-минутного перерыва литовцы сумели остановить атакующую игру соперника и даже немного сократить разрыв в счете - 22:25 и 41:33 общий счет в пользу испанцев.

Впрочем, после большого перерыва испанцы вновь вернули себе преимущество и выиграли третью четверть со счетом 19:10 (60:43 в матче). А в заключительной 10-минутке удержать свое преимущество для испанцев было делом техники.

Лучшим игроком матча стал лидер сборной Испании По Газоль, на счету которого 25 очков.

Ранее, в игре за 3-е место сборная Франции обыграла команду Сербии - 81:68.

Как сообщал УНИАН, Евробаскет-2015 проходил с 5 по 20 сентября.