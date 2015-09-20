"Заря" вышла на 3-е место в турнирной таблице УПЛ, "Динамо" вновь захватило лидерство

В Днепропетровске завершился последний матч 8-го тура украинской футбольной Премьер-лиги, в котором "Днепр" принимал на своем поле луганскую "Зарю" и проиграл со счетом 0:3. Ранее, киевское "Динамо" на выезде обыграло луцкую "Волынь" (0:2) и вернуло себе лидерство в таблице УПЛ.

Матч в Днепропетровске пошел по весьма неожиданному сценарию и уже после первых 15 минут "Заря" вела в счете с преимуществом в 2 гола. На 8-й минуте счет открыл Артем Гордиенко, а на 14-й Александр Караваев удвоил перевес гостей. Затем игра немного успкоилась, но "Днепр" так и не сумел перехватить преимущество и хотя бы попытаться сократить преимущество соперника до минимума. Более того, на 85-й минуте Джаба Липартия довел счет до крупного - 0:3.

В свою очередь, "Динамо" в матче в Луцке забило по голу в каждом тайме. На 43-й минуте Артем Кравец открыл счет, а на 62-й Олег Гусев реализовал пенальти и довел счет до 2:0.

Таким образом, "Динамо" набрало 22 очка и вновь опередило донецкий "Шахтер" на 3 очка - 19. У луганской "Зари" - 15 баллов, и по 14 очков у трех команд сразу - "Днепра", "Волыни" и "Ворсклы".