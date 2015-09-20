Сборная Украины по теннису обыграла команду Литвы в матче Кубка Дэвиса

В Вильнюсе завершился матч Первой группы Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса по теннису, в котором сборная Украины обыграла команду Литвы со счетом 4:1 и сохранила место во втором по значимости дивизионе на сезон-2016.

Судьбу матча решила победа Ильи Марченко над Ричардосом Беранкисом.

После двух соревовательных дней сборная Украины вела со счетом 2:1, а сегодня первыми вышли на корт лидеры команд - Марченко и Беранскис. Соперник сумел оказать достойное сопротивление только в первой партии, которая продолжалась 12 геймов - 7:6. А в дальнейшем намного увереннее чувствовал себя на корте Марченк, которій и выиграл две последующие партии с одинаковым счетом 6:2.

В заключительном, уже ничего не решавшем с турнирной точки зрения матче, другой украинец Михаил Девятьяров противостоял Лукасу Мугевичусу и легко обыграл оппонента в двух партиях - 6:1, 6:3.

Таким образом, сезон-2016 сборная Украины вновь проведет в Первой группе Ерво-Африканской зоны и может попытаться пробиться в элитную Мировую группу на сезон-2017.