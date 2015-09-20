Евробаскет-2015, финал, Испания - Литва: видео онлайн-трансляция

Сегодя в Лилле (Франция) проходит финальный матч чемпионата Европы по баскетболу среди мужских команд 2015 года, в котором встречаются сборные Испании и Литвы.

Обе команды уже выполнили одну из главных задач Евробаскета - завоевали путевки на Олимпийские игры-2016 в Рио-де-Жанейро (Бразилия). Согласно регламенту квалификции на Игры, две сильнейшие команды Евробаскета получают прямые путевки, а занявшие 3-7 места - путевки на квалификационный турнир к Олимпиаде.

Сборная Испании дважды выигрывала Евробаскет - в 2009-м и 2011-м годах, а на прошлом турнире в Словении-2013 оказалась за чертой призеров. Кроме того, команда становилась чемпионом мира в 2006-м году и серебряным призером трех Олимпиад, в том числе двух последних - в 2008-м и 2012-м.

Сборная Литвы трижды становилась чемпионом Европы (в последний раз - в 2003-м году), а на Евробаскете-2013 завоевала серебро, проиграв в решающем матче команде Франции. Кроме того, команда завоевала бронзу ЧМ-2010 и три бронзовые медали Олимпийских игр - в 1996, 2000 и 2004 годах.

На котировках букмекерских контор фаворитом в сегодняшнем матче является сборная Испании, ставки на победу которой принимаются с коэффициентом 1,38 к 1. На победу литовцев можно поставить из расчета 3,20 к 1.

Матч Испания - Литва начнется в 20.00 по киевскому времени. ТВ-трансляцию игры проведет телеканал 2+2 в 23.00.