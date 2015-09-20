УПЛ, 8-й тур, "Днепр" - "Заря": видео онлайн-трансляция

Сегодня в Днепропетровске проходит матч 8-го тура чемпионата Украины по футболу, в котором "Днепр" принимает на своем поле луганскую "Зарю".

Встречаются команды, которые занимают 3-4-е места в турнирной таблице УПЛ.

Если бы не несколько осечек от обеих команд на старте, то днепропетровская встреча могла бы поспорить за звание центральной в туре. Но внутреннее содержание матча, вне всяких сомнений, может даже превысить градус луцкого напряжения в игре "Волынь" - "Динамо".

В любом случае, победа крайне важна для обеих коллективов и позволит единолично закрепиться на 3-м месте. Ведь сейчас у обоих коллективов по 14 баллов и они делят место на подиуме и самое обидное 4-е место.

Статистика очных встреч последних лет свидетельствует в пользу "Зари": в Днепропетровске в сезоне 2012/2013 была зафиксирована ничья 1:1, годом позже "Днепр" проиграл 1:3, а в прошлом сезоне - 0:2.

На котировках букмемерских контор фаворитом все же является "Днепр", на победу которого ставки принимаются с коэффициентом 1,71 к 1. В то же время, на ничью можно поставить из расчета - 3,56 к 1, а на победу "Зари" - 4,48 к 1.

Матч "Днепр" - "Заря" начнется в 19.30. ТВ-трансляцию игры проведет телеканал 2+2.