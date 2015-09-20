УПЛ, 8-й тур, "Волынь" - "Динамо": видео онлайн-трансляция

Сегодня в Луцке проходит матч 8-го тура украинской футбольной Премьер-лиги, в котором "Волынь" примет на своем поле киевское "Динамо".

В этом матче сойдутся команды, которые занимают текущее 2-е и 5-е места в турнирной таблице УПЛ.

Киевское "Динамо" упустило лидерство в УПЛ накануне вечером, когда донецкий "Шахтер" выиграл свой матч у "Стали" из Днепродзержинска (2:0). Горняки догнали киевскую команду по очкам и опередили по лучшим дополнительным показателям. Но, они провели на одну игру больше. И уже сегодня "Динамо" достаточно сыграть вничью, чтобы восстановить лидирующую позицию.

В последних пяти очных матчах киевляне одержали четыре победы и лишь однажды - на своем поле - сыграли вничью, 0:0. В Луцке же последние три игры завершились убедительными победами гостей - 1:3, 1:4 и 0:2.

На котировках букмекерских контор "Динамо" считается явным фаворитом и сегодня. На победу гостей ставки принимаются с коэффицентом 1,27 к 1, в то время как на ничью - 5,15 к 1, а на победу "Волыни" - 9,24 к 1.

Матч "Волынь" - "Динамо" начнется в 17.00. ТВ-трансляцию игры проведет телеканал 2+2.