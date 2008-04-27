Сергей Дзиндзирук защитил звание чемпиона мира по боксу (фото)

На Freiberger Arena в Дрездене успешно провели свои бои звезды промоутерской компании Universum Box-Promotion, сообщает сайт Бокс.орг.

Обладатель пояса по версии WBO в первом среднем весе (до 69,9 кг) украинец Сергей Дзинзирук большинством голосов судей победил чеха Лукаша Конечны, бой с которым откладывался уже два раза из-за травм боксеров.

Конечны, при поддержке публики, навязал высокий темп и временами переигрывал тактически очень неудобного левшу Дзинзирука. В итоге один из арбитров выставил ничью 114-114, однако двое других отдали победу действующему чемпиону со счетом 115-113 и 118-110.

Также сохранил свой пояс чемпион WBO в полутяжелом (до 79,4 кг) весе венгр Жолт Эрдеи. Его соперник Де Эндре Аброн из США, пользуясь преимуществом в росте и длине рук, пытался выживать на дистанции, что ему вполне удавалось. В итоге в последнем раунде Эрдеи почти снес своего оппонента, но Аброн все равно услышал финальный гонг. Все судьи отдали победу венгру со счетом 119-109.

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