"Металлург" и "Металлист" сыграли вничью в матче Премьер-лиги, "Ворскла" обыграла "Олимпик"

В Запорожье и Полтаве завершились матчи 8-го тура украинской футбольной Премьер-лиги, в которых "Металлург" и харьковский "Металлист" сыграли вничью (0:0), а "Ворскла" дома обыграла донецкий "Олимпик" - 2:1.

Игра двух команд из нижней части турнирной таблицы, проходившая в Запорожье, оказалась весьма бледной, практически без моментов. Обе команды, несмотря на явный дефицит очков, не сумели показать атакующий футбол и игра завершилась абсолютно справедливой ничьей - 0:0.

В свою очередь, в Полтаве команды сверхрезультативно провели первую 15-минутку второго тайма, забив три гола. Счет на 47-й минуте открыл игрок полтавской команды Артем Громов. Спустя две минуты, на 49-й, Моха Рхарсалла сравнял счет. А решающий эпизод в игре случился на 59-й минуте, когда арбитр назначил пенальти в ворота "Олимпика". 11-метровый реализовал Санжар Турсунов.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня донецкий "Шахтер" обыграл "Сталь" из Днепродзержинска - 2:0. Матчи с участием других лидеров таблицы УПЛ, "Волынь" - "Динамо" и "Днепр" - "Заря" состоятся в воскресенье, 20 сентября.