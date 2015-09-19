Гандбольный "Мотор" выиграл стартовый матч Лиги чемпионов

В Броварах (Киевская обл.) завершился матч 1-го тура Лиги чемпионов ЕГФ по гандболу, в котором запорожский "Мотор" играл с македонским "Металлургом" (Скопье) и выиграл со счетом 30:24, сообщает официальный сайт соревнований.

Украинский клуб имел преимущество на протяжении всего матча и уже в первом тайме создал себе довлльно комфортный перевес в 4 гола - 13:9. Вторая половина игры оказалась куда более результативной, но "Мотор" не только не упустил инициативу, а еще увеличил свой перевес - 17:15.

Также соперниками украинского кулба в Группе будут норвежский "Эльверум", датский "Скьерн", румынский "Байя-Маре" и швейцарский "Кадеттен". На групповом этапе команды проведут по 10 матчей - с каждым из пяти соперников дома и в гостях.