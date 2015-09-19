"Шахтер" выиграл у "Стали" в стартовом матче тура Премьер-лиги

В Киеве завершился первый матч 8-го тура чемпионата Украины по футболу, в котором "Шахтер" выступал номинальным хозяином в противостоянии с днепродзержинской "Сталью" и выиграл со счетом 2:0.

Судьба матча была решена уже в начале игры.

Горняки достаточно мощно начали матч и открыли счет на 10-й минуте. После дальнего удара Фреда мяч задел Эдуардо, изменил направление полета и оказался в сетке. Вратарь Юрий Панькив не мог помочь своей команде. А перед самым перерывом, на 45-й минуте, второй гол забил Алекс Тейшейра. Вратарь Панькив на выходе после углового отбил мяч прямо на Тейшейру, который ударом низом отправил мяч в сетку.

После перерыва горняки удерживали свое преимущество и спокойно довели матч до победы.

Таким образом, "Шахтер" набрал 19 очков и догнал в турнирной таблице киевское "Динамо". Матчи с участием других лидеров таблицы УПЛ, "Волынь" - "Динамо" и "Днепр" - "Заря" состоятся в воскресенье, 20 сентября.