Украинские теннисисты выиграли парную встречу у Литвы и вышли вперед в матче Кубка Дэвиса

В Вильнюсе завершилась парная игра матча Кубка Дэвиса по теннису между сборными Украины и Литвы, в котором украинцы Илья Марченко и Денис Молчанов выиграли в четырех партиях, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч завершился со счетом 7:6, 6:7, 6:3, 6:2.

Пары абсолютно на равных провели первые два сета, где обменялись победами на тай-брейке. Украинцы выиграли первый тай-брейк, а литовцы Рикардас Беранкис и Лауринас Григелис - второй.

А в дальнейшем превосходство было уже на стороне украинца. Наша пара сделал брейк в третьем сете и выиграла его со счетом 6:3. А в четвертой партии Марчонко и Молчанов сделали два брейка, поведя в счете 4:0, после чего спокойно довели матч до победы - 6:2.

Таким образом, после двух дней матча сборная Украины ведет в счете 2:1.

В воскресенье состоятся две решающие одиночные игры.

Как сообщал УНИАН, в этом матче команды оспаривают место во втором по значимости дивизионе - Первой группе Евро-Африканской зоны - на сезон-2016. Победитель гарантирует себе прописку в этом дивизионе на следующий год, а проигравший в октябре сыграет еще один матч - против команды Словении. Проигравший в этом матче вылетит во Вторую группу (третий по значимости дивизион).