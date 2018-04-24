Руслан Ротань: "Игра без болельщиков – большое наказание… Не чувствуется ничего – что это турнир Лиги Европы, его атмосфера"

В воскресенье днепропетровский «Днепр», который на поле, как обычно, выведет капитан Руслан Ротань, проведет матч 8-го тура украинской футбольной Премьер-лиги против луганской «Зари».

Одна из команд-сенсаций минувшего сезона в Лиге Европы, «Днепр», дошедшая до финала Лиги Европы, нынешний турнир начала с ничьей в матче против достойного соперника, одного из грандов итальянского футбола – римского «Лацио». А в национальном первенстве днепропетровская команда, как минимум, удерживает свои позиции – 3-е место. И претендует на большее: ее отставание от донецкого «Шахтера» составляет всего 2 балла, а от киевского «Динамо» - 5.

Одну из ключевых ролей в успехах команды последнего времени, играет ее капитан Руслан Ротань. 33-летний игрок в «Днепре» с 18-ти, с 1999 года. Своей родной команде он «изменил» лишь раз, проведя три года (2005-2008) в киевском «Динамо». А в 2012-м стал капитаном «Днепра».

Более того, в последнее время у игрока двойной груз капитанской ответственности. Ведь он «за старшего» не только в «Днепре», но и в национальной сборной. На данный момент у полузащитника в активе больше 250-ти матчей, проведенных в составе днепропетровской команды, и более 80-ти – в национальной сборной.

УНИАН поинтересовался у капитана «Днепра» его мнением о стартовом матче в новой Лиге Европы, впечатлении о новичках команды, целях на сезон и последних играх национальной сборной.

Руслан, начнем, с самого свежего. Как вам игралось в матче с «Лацио» при пустых трибунах?

Конечно, игра без болельщиков – странное ощущение. Как будто ты где-то на тренировочных сборах проводишь контрольный матч. Не чувствуется ничего - что это турнир Лиги Европы, его атмосфера… Это, безусловно, наказание для нас. Ведь мы играем для своего зрителя, ради него добиваемся результатов. Это большое наказание…

Насколько вы довольны игрой «Днепра» в стартовом матче ЛЕ?

Безусловно, быть довольным такой игрой нельзя. Нам надо прибавлять, и прибавлять очень здорово. Сейчас команда еще далека от тех кондиций, которые были в прошлом году. Не хватает сыгранности, отсюда комбинации не всегда проходят… Из положительного – могу отметить характер своей команды. Мы бились до конца, благодаря чему, в частности, сравняли счет уже в концовке добавленного арбитром времени. Это то, чем можно гордиться в этой игре. Нашим упорством и стремлением добыть результат.

Результат по игре?

Да, по игре. Ничья – самый верный результат этого матча. Я считаю, что ни мы, ни «Лацио» в этом матче ничего особенного не показали. И победа итальянцев, к которой они были очень близки, была бы несправедливым результатом.

Насколько сложно после выхода в финал Лиги Европы, уже следующей осенью начинать путь с начала?

Вы знаете, в этом и заключается профессионализм каждого отдельного игрока и команды в целом. Мы должны каждый раз доказывать свой высокий уровень, показывать класс игры, начинать с нуля и вновь побеждать. Стимул заключается в том, чтобы вновь и вновь доказывать свою силу.

На смену Коноплянке, Канкаве и Калиничу пришло сразу шесть новичков. Что можете о них сказать?

Сказать могу только хорошее. Все ребята квалифицированные. Сразу, конечно, они не заменили тех, кто ушел, но это вполне естественно. Время на адаптацию, чтобы почувствовать себя комфортно в новой команде и новой стране, нужно любому легионеру.

Можно ли сказать, что нынешний Днепр – это единое целое? Или все-таки, с учетом прихода новичков, пришлось разделиться – украинцы отдельно, а легионеры отдельно?

Ни в коем случае. «Днепр» всегда славился своим сплоченным коллективом. В данной же ситуации, мы, со своей стороны, делаем все, что нужно. Ребят приняли хорошо, стараемся им максимально помочь, где надо – подсказываем. Думаю, они скоро почувствуют себя в своей тарелке. И все будет хорошо. Это в наших же интересах.

Главный тренер «Днепра» Мирон Маркевич в межсезонье и уже в начале сезона не раз говорил, что перед командой не стоят никакие цели. В этом плане что-то изменилось?

Здесь мне сказать нечего, это вопрос к клубному руководству. Скажу так – нам цели никто не объявлял. Вместе с тем, мы профессионалы, должны сами знать свои цели и задачи, выполнять их. Собственно говоря, та высокая планка, которую мы подняли в прошлом сезоне, она перед нами стоит и сейчас. Повторить, а возможно, и превзойти результаты прошлого года – это наша цель.

Давайте переключимся с вопросов клубных на другие, не менее важные для публики. Вы довольны сентябрьскими матчами сборной?

Довольными, конечно, мы быть не можем. Команде обязательно нужно было брать 6 очков. Не получилось, это плохо. С другой стороны - довольны самоотдачей, желанием. Ни к кому претензий по этим матчам, считаю, быть не может. К сожалению, раньше было много потеряно, не добились результата в той же игре со Словакией, в Киеве…

Что было важнее в игре со словаками – выиграть или не проиграть? Каковы были посылы от тренерского штаба?

Разумеется, нам нужны были 6 очков, но, вместе с тем, Михал Иваныч (Фоменко, главный тренер сборной Украины, – УНИАН), не будет бросаться на соперника с шашками наголо. Во всем должна быть своя мера, и в риске, с которым сопряжена атакующая игра, в том числе.

Бывало ли такое, что команда чувствует в себе силы идти вперед, однако тренерский штаб ее сдерживает?

Я не думаю, что сейчас время для острой критики сборной, ее тренера. Мы должны объединиться, и вместе идти к своей цели – успешному окончанию отборочного цикла. Тренер и команда стараются сделать так, чтобы цикл завершился успешно. Да, у каждого может быть свое видение игры команды, но я считаю, что это не повод для того, чтобы огульно критиковать команду и тренера.

Пять раз сборная Украины проигрывала в плей-офф разных отборочных турниров – к Евро и ЧМ. Эти матчи сильно давят на команду?

Сейчас мы даже не обращаем на это внимание. Как минимум, впереди у нас еще две игры группового этапа. Если мы их хорошо пройдем, то, возможно, и вовсе обойдемся без плей-офф. Пока мы обращаем внимание только на эти две игры. Если будет плей-офф, будем играть там. Что касается пяти подряд поражений, то, как известно, серии как начинаются, так и заканчиваются.

Какова атмосфера в сборной? Возможна ли в команде конфронтация между игроками «Шахтера», «Динамо» и «Днепра»?

Такого, думаю, не может быть в принципе. Когда мы играем между собой, за клубы, есть споры, какие-то моменты. Сборная – отличный коллектив. Мы приезжаем, обнимаемся, становимся одним целым. Смысл нам выяснять клубные отношения, когда перед всеми стоит одна цель – попасть на Евро…

Насколько долго вы лично планируете выступать за сборную?

Если буду соответствовать главой команде страны, буду продолжать выступать, сколько потребуется. Нужно стараться, сколько бы ни было лет, держать себя в форме, в тонусе. Главное, чтобы здоровье позволяло.

Прошлым летом вы едва не покинули «Днепр». Почему решили остаться?

Была довольно сложная ситуация. У меня на тот момент закончился контракт, нужно было что-то решать, продолжать карьеру, где-то трудоустраиваться. Впрочем, этот вопрос решился на месте. Переезжать никуда не потребовалось.

«Днепр» – это ваш последний клуб?

Скажу так, «Днепр» - это мой родной дом. Тогда была определенная ситуация, мы ее «проехали». Сейчас – по-другому. Загадывать нельзя, но сейчас я здесь.

Кирилл Стадниченко