Премьер-лига, 8-й тур, "Металлург" - "Металлист": видео онлайн-трансляция

Сегодня в Запорожье проходит матч 8-го тура чемпионата Украины по футболу, в котором "Металлург" принимает на своем поле харьковский "Металлист".

В этой игре встречаются команды занимающие в турнирной таблице 10-е ("Металлист") и последнее 14-е ("Металлург") места.

В течении предыдущих трех сезонов "Металлург" проиграл пять матчей из шести, сведя вничью только последнюю домашнюю игру - сезона 2014/15. И сегодня шансы гостей выглядят немного привлекательнее. Однако "Металлист" под руководством Александра Севидова за короткий срок приучил к неприятным сюрпризам, в том числе, и собственного наставника. Оба сегодняшних соперника практически забыли, когда выигрывали, однако у харьковчан один такой матч все же был в текущем сезоне (7 набранных очков в 7 матчах), тогда как «Металлург» не всегда на поле раскрывает даже скромный потенциал (2 очка).

Тем не менее, дважды подряд дома проигрывать, скорее всего, не входит в планы подопечных Анатолия Чанцева. Подталкивает к сатисфакции и последний результат «Металлиста». Но, с другой стороны, харьковчанам в нынешнем году еще не удавалось выигрывать на полях противников – в том числе, и в Запорожье весной, в рамках сезона 2014/15. Если в этой игре в воротах хозяев побывает хотя бы один мяч, то он станет 50-м для харьковчан в данном противостоянии.

На котировках букмекерских контор фаворитом игры считается "Металлист", коэффициент на победу которого составляет 1,7 к 1. В то же время, на победу "Металлурга" ставки принимаются из расчета 4,55 к 1, а на ничью - 3,54 к 1.

Матч "Металлург" - "Металлист" начнется в 19.30. ТВ-трансляцию игры проведет телеканал 2+2.