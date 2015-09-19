Сборная Литвы обыграла Сербию и вышла в финал Евробаскета

В Лилле (Франция) завершился полуфинальный матч Евробаскета, в котором сборная Литвы встечалась с командой Сербии и обыграла соперника со счетом 67:64, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч проходил в упорной и приблизительно равной борьбе. Команды периодически уходили в отрывы не более чем на 8-10 баллов, но практически сразу жу восстанавливали статус-кво.

Первую четверть литовцы выиграли с разницей в 5 очков (22:17), а во второй уже доминировали сербы - 17:13 и общий счет 35:34 в пользу прибалтийской команды. А после большого перерыва литовцы довели свое преимущество в общем счете до +5 в третьей 10-минутке (13:9, 48:43) и не позволили сопернику догнать себя в заключительные 10 минут игры - 19:21.

Лучшим игроком матча в составе победителей стал Йонас Валанчунас, на счету которого 15 очков.

Таким образом, сборная Литвы не только выступит в финале, но и также добыла путевку на Олимпийские игры-2016 в Рио-де-Жанейро. Согласно правилам отбора на баскетбольный турнир бразильских Игр, две лучшие команды по итогам Евробаскета получают прямые путевки, а занявшие 3-7 места - попадают на отборочный турнир к Олимпиаде.

Накануне, в первом полуфинале сборная Испании обыграла команду Франции со счетом 80:75 и также завоевала прямую путевку на Олимпийские игры.

В воскресенье, 20 сентября, в финале Евробаскета-2015 сыграют сборные Испании и Литвы.