Сборные Украины и Литвы по теннису закончили вничью первый день матча Кубка Дэвиса

В Вильнюсе завершился первый день матча Кубка Дэвиса между сборными Украины и Литвы, в котором команды обменялись победами - 1:1, сообщает официальный сайт турнира.

Победу в составе сборной Украины добыл Илья Марченко.

Лидер сборной Украины не испытал никаких проблем в первых двух сетах поединка с Лауринасом Григелисом - 6:0, 6:1. Но, затем соперник преобразился и сумел навязать борьбу. Третий сет он выиграл на тай-брейке - 6:7, а четвертый и вовсе вчистую - 4:6. Более того, в решающей пятой партии над украинцем нависла угроза поражения в матче в целом, когда литовец сделал брейк и повел в счете 3:1. Но, стоящий выше в мировом рейтинге Марченко сумел вовремя собраться и выиграл пять геймов подряд - 6:3.

Ранее, в пятницу, Рикардас Беранкис обыграл Владислава Манафарова - 6:4, 6:2, 6:2.

Таим образом, общий счет после первого дня матча - 1:1.

В субботу состоится парная игра, а в воскресенье - еще две одиночные.

Как сообщал УНИАН, в этом матче команды оспаривают место во втором по значимости дивизионе - Первой группе Евро-Африканской зоны - на сезон-2016. Победитель гарантирует себе прописку в этом дивизионе на следующий год, а проигравший в октябре сыграет еще один матч - против команды Словении. Проигравший в этом матче вылетит во Вторую группу (третий по значимости дивизион).