Чемпион мира и Европы по гимнастике Верняев: Спортсменам сборной Украины до сих пор не купили новый ковер для тренировок

Чемпион мира и Европы по спортивной гимнастике Олег Верняев на своей странице в социальной сети ВКонтакте рассказал о том, в каких условиях до сих пор происходят тренировки ведущих украинских спортсменов в этом виде и об элементарном отсутствии ковра для выполнения вольных упражнений.

"Как всегда, выступаем на международных соревнованиях и попадаем в финалы практически во всех снарядах кроме знаменитых ВОЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИЙ!!! А все почему? Наверно потому что ни кому не нужен наш ковер, который нам уже обещают не знаю сколько лет! Появляются мысли, что если перед квалификационным чемпионатом мира на ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ нам не могут или не ХОТЯТ покупать ковер , то какие надежды, какие требования от нас могут быть?)", - написал Верняев.

"К большому сожалению, приезжая на соревнования и прыгая на новом ковре мы чувствуем себя не много по идиотски, извините за грубость! Один человек травму получает, другой просто как гимнаст детского уровня выступает...", - добавляет титулованный украинский гимнаст.

Кроме того, гимнаст опасается за будущее украинского спорта: "И потом в нашей стране удивляются, почему хорошие спортсмены уходят туда, где можно работать и их будут уважать и любить! Мы все любим нашу Украину, но спорт есть спорт. И когда в Украине не будет ни гимнастов, ни, возможно, других сильнейших спортсменов мира, я думаю ни кому не стоит удивляться! Очень накипело и боюсь, что все к этому и идет, потому что ждать чуда уже неоткуда. А быть в роли наивных детей тоже надоело".

Как сообщал УНИАН, Чемпион мира и Европы по гимнастике Олег Верняев не раз говорил об отсутствии ковра для тренировок на базе в Конча-Заспе. Отечественные чиновники разного уровня неоднократно обещали решить проблему с приобретением гимнастического ковра.