Результаты 27 тура чемпионата Украины (дополнено)

Завершился 27 тур чемпионата Украины. В туре нет ни одной ничьи, забито 23 гола.

Карпаты - Шахтер 2:4 (Фещук 22, Худобяк 48 - Гладкий 10, Фернандиньо 28, Брандау 30, 89 пен)

Металлург Д - Закарпатье 5:0 (Косырин 6, 24, 66, Ткаченко 35, Аракелян 88)

ФК Харьков - Ворскла 0:3 (Цурри 38 пен, Чичиков 43, Есин 55)

Металлург З - Арсенал 0:1 (Лысенко 71)

Кривбасс - Металлист 0:3 (Ганчаржик 29, Девич 45, Коэльо 66)

Динамо - Заря 3:0 (Милевский 30, Алиев 45, Кравец 90)

Нефтяник - Таврия 0:1 (Гоменюк 89)

Напомним, что вчера Днепр выиграл у Черноморца 1:0 (Шершун 30).

Таким образом, первые пять команд взяли по три своих очка и остались на прежних местах: Шахтер 65, Динамо 64, Металлист 58, Днепр 54, Таврия 43 очка.

Дальше идут Арсенал 37, Черноморец 36, Металлург З 33, Ворскла 32, Металлург Д 30, Карпаты 29, Кривбасс 28, ФК Харьков 26, Заря 25, Нефтяник 22, Закарпатье 18. Примечательно, что из шести команд, замыкающих таблицу, ни одна не выиграла