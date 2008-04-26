Челси догоняет Манчестер Юнайтед

Завершился матч 36 тура английской Премьер-лиги между лидерами первенства

Челси - Манчестер Юнайтед 2:1 (Баллак 45+1, 86 пен. - Руни 57). Шевченко вышел на замену Калу на 80-й минуте.

Теперь у обеих команд по 81 очку. У МЮ 25 выигрышей, 6 ничьих, 5 проигрышей, забито 74 и пропущен 21 мяч. У Челси, соответственно, 24, 9, 3, 62-25.

МЮ сыграет 3 и 11 мая с Вест Хэмом (на сегодня 10-е место, 47 очков) и Уиганом (13 место, 36 очков); Челси - 5 и 11 мая с Ньюкаслом (12 место, 42 очка) и Болтоном (16 место, 32 очка).