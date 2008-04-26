Результаты 27 тура чемпионата Украины

Завершились первые матчи

Завершились первые матчи 27 тура чемпионата Украины Карпаты - Шахтер 2:4 (Фещук 22, Худобяк 48 - Гладкий 10, Фернандиньо 28, Брандау 30, 89 пен) Металлург Д - Закарпатье 5:0 (Косырин 6, 24, 66, Ткаченко 35, Аракелян 88) ФК Харьков - Ворскла 0:3 (Цурри 38 пен, Чичиков 43, Есин 55) Напомним, что сегодня еще играются матчи: Металлург З - Арсенал, Кривбасс - Металлист, Динамо - Заря, Нефтяник - Таврия Вчера Днепр выиграл у Черноморца 1:0 (Шершун 30).

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