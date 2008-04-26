Армия не позволит играть в футбол на Яворивском полигоне

Министерство обороны Украины не будет передавать Яворивский военный полигон (Львовская область) местной власти в рамках подготовки и проведения Евро-2012.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил министр обороны Украины Юрий ЕХАНУРОВ вчера поздно вечером в самолете, возвращаясь из Праги.

«Яворивский полигон – это международный центр проведения военных учений, туда уже вложены средства иностранных государств, кроме Украины. Там нет возможности даже кусочка территории выделить, поскольку все используется военными», - сказал Ю.ЕХАНУРОВ.

Он подчеркнул, что на сегодня нет никаких возможностей использовать территорию, кроме подготовки военнослужащих. Он отметил, что этот вопрос ставился правительством, но ответ Минобороны был однозначным – «такой возможности нет».

В то же время Ю.ЕХАНУРОВ отметил, что предложил использовать бывший военный аэродром в Стрые.

Как сообщал УНИАН, 24 апреля председатель комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолий ГРИЦЕНКО высказался категорически против возможного решения правительства о передаче Яворивского полигона местной общине в рамках Евро-2012.

“Фактически речь идет о серьезном ударе по обороноспособности государства, потому что этот полигон имеет внутреннее и внешнее значение”, - сказал А.ГРИЦЕНКО. Он объяснил, что на нем проводят учения отдельная бригада, автомобильный полк и курсанты Львовского института Сухопутных войск. По словам А.ГРИЦЕНКО, именно на этом полигоне готовятся украинские и иностранные миротворцы для выполнения миссий под эгидой ООН.