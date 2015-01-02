Евробаскет-2015, 1/2 финала, Сербия - Литва: онлайн видео-трансляция

Сегодня в Лилле (Франция) состоится второй полуфинальный матч чемпионата Европы по баскетболу 2015 года, в котором сойдутся сборные Сербии и Литвы.

В сегодняшнем матче встречаются 7-я (Сербия) и 4-й (Литва) команды в рейтинге Международной федерации баскетбольных ассоциаций.

Сборная Сербии является действующим вице-чемпионом мира. На турнире, состоявшемся год назад в Испании сербы стали лучшей европейской командой, уступив в финале сборной США (92:129). В то же время, этот успех пришел к команде спустя много лет после предыдущих достижений. В последний раз до этого сербы попадали на пьедестал Чемпионата мира в 2002-м, когда завоевали титул чемпиона. А на Евробаскете они становились лучшими в 2001-м году, также после этого ни разу не попадав в призеры. Наконец, призерами Олимпийских игр они в ХХI веке не становились вообще, став серебряными призерами ОИ в Атланте-1996.

В свою очередь, сборная Литвы на прошлогоднем ЧМ осталась без наград, уступив в полуфинале сборной США, а в матче за 3-е место - Франции. Единственную свою награду в истории ЧМ литовцы завоевали в 2010-м году - бронзовые медали. Трижды подряд они завоевывали медали и на Олимпиадах - в 1992, 1996 и 2000. Правда, на следующих трех играх оставались без наград - в 2004, 2008 и 2012. Что касается Евробаскета, то за последние 12 лет сборная Литвы собрала полный комплект наград - золото-2003, бронза-2007 и серебро-2013.

На котировках букмекерских контор в сегодняшнем матче фаворитом считается команда Сербии, коэффициент на победу которой составляет 1,35 к 1. В то же время на победу Литвы ставки принимаются из расчета 3,40 к 1.

Накануне, в первом полуфинале хозяева финальной части Евробаскета-2015 и действующие чемпионы Европы сборная Франции проиграла команде Испании (80:85) и сложила с себя полномочия чемпиона Европы.

Кроме того, сборная Испании завоевала прямую путевку на Олимпиаду-2016 в Рио-де-Жанейро. Согласно регламенту отборочных соревнований, команды занявшие 1-2 места на Евробаскете автоматически попадают на Игры, а занявшие 3-7 места - в квалификационный турнир.

Матч Сербия - Литва начнется в 22.00 по киевскому времени. ТВ-трансляция игры на канале 2+2 в 00.45.