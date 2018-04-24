Украина в еврокубках: неделя без побед

Первая неделя еврокубков стала весьма неоднозначной для украинских клубов. Если «Шахтер» предсказуемо проиграл (неприятно удивил лишь разгромный счет – 0:4), то от «Динамо» и «Днепра» ждали большего. Даже несмотря на то, что соперником днепропетровцев был именитый итальянский «Лацио».

Всем известное скептическое отношение представителей ТОП-чемпионатов ко второму по значимости еврокубку, помноженное на эффект от прошлогоднего выступления «Днепра» на евроарене, давали поводы для оптимизма. К тому же, в полуфинале прошлого турнира команда Мирона Маркевича обыграла итальянский «Наполи». Это дало повод говорить о том, что итальянские клубы – «удобные» соперники для «Днепра».

В свою очередь, киевское «Динамо» по всем раскладам должно бороться за второе место в группе с португальским «Порту», матчем с которым начинало турнир игрой в Киеве. Ведь лондонский «Челси» - явный фаворит, а израильский «Маккаби» - аутсайдер самого престижного еврокубка. И от «Динамо» все ждали только победы в матче с обескровленным соперником, чьи ряды покинула добрая половина игроков основного состава образца сезона 2014/15.

Тем не менее, оба украинских клуба после своих матчей были рады и ничьей. И «Динамо», и «Днепр», совершенно по делу проигрывали по ходу противостояния, но сумели отыграться в самой концовке.

«Шахтер» - нет фарта, нет результата

Очень сложно оценивать результаты подобных матчей с холодной головой. С одной стороны, горняки вчистую проиграли матч в Мадриде, а счет мог бы быть и гораздо большим, чем 4:0, прояви «Реал» хоть немного больше упорства и целеустремленности. Команда выиграла этот матч уж слишком легко. Но, с другой стороны, где сейчас находится «Реал» и где находится «Шахтер»? Сколько еще соперников уедут из Мадрида с полной кошелкой пропущенных голов, сколько еще хет-триков сделает Криштиано Роналду в своей карьере… «Шахтер» в этих списках не первый и далеко не последний. Просто, на сей раз уж слишком жестоким оказался жребий для команды Луческу.

Тем не менее, на легендарной мадридской арене «Сантьяго Бернабео» донецкий клуб мог сыграть лучше. Было видно, что «Реал» не намерен избивать соперника, а хотел обыграть его в прогулочном темпе. «Реал» не нагнетал, не форсировал, не торопился. Только когда Бензема не использовал стопроцентный шанс, хозяевам решили подсобить сами горняки. Вместо того, чтобы стоять «насмерть», гости допустили грубейшую ошибку в обороне и позволили «Реалу» открыть счет. Это событие никак не отразилось на ходе матча, до перерыва рисунок игры не изменился. Хозяевам не надо было что-то менять, так как за них все сделал «Шахтер».

Главные события произошли во втором тайме. Ключевой момент случился в начале 45-минутки, когда за вторую желтую с поля был удален Тарас Степаненко. Этот момент предрешил судьбу игры – «Шахтер» не только остался вдесятером, но и лишился своего ведущего игрока в середине поля. Степаненко для нынешнего «Шахтера» не менее важен, чем Тимощук в его лучшие годы. Именно он является главным звеном в разрушительной игре команды и именно он подает пример партнерам своим отношением к делу.

Последовавший затем эпизод с придуманным пенальти, конечно, неприятен, но на судьбу матча не повлиял. Она была ясна до этого момента. А довести счет до разгромного для «Реала» было делом техники.

Впрочем, поражение в этом матче, никак нельзя назвать трагедией для «Шахтера». Проблема в том, что, помимо «Реала», среди соперников горняков есть еще один суперклуб с неограниченными возможностями. И этот суперклуб приедет во Львов через две недели. Если «Шахтер» проиграет французскому ПСЖ на своем поле, то шансов на 1/8 финала у горняков не останется. А противостоять парижанам без Степаненко в середине поля будет крайне сложно. Малышев к подобным испытаниям еще не готов, но другой альтернативы у Луческу нет. По именам ПСЖ не хуже «Реала», однако сила команды Лорана Блана заметно уступает суммарной силе мадридцев. Другими словами, в случае с ПСЖ ситуация для «Шахтера» не столь безнадежна, как в поединке против «Реала».

«Динамо» - возвращение с надеждой

Три года киевское «Динамо» оставалось без ЛЧ. По участию в главном из еврокубков соскучились все – и футболисты, и болельщики, и руководство клуба. Ради возможного успеха в групповом турнире президент клуба Игорь Суркис даже отказался отпускать за границу Андрея Ярмоленко. Хотя его решение противоречит всем законам футбольного бизнеса. Английские клубы предлагали за лидера Динамо более 20 миллионов евро, а контракт футболиста с «Динамо» истекает уже будущим летом. И через год Ярмоленко сможет покинуть Динамо совершенно бесплатно. Тем не менее, Суркис решил, что выступление в ЛЧ с лидером команды в составе - важнее финансовой выгоды.

И надо же было такому случится - в дебютном матче в ЛЧ против португальского «Порту» Ярмоленко не сыграл. Причиной этому стало пищевое отравление футболиста накануне. Таким образом, этот матч частично дал ответ, каким будет «Динамо» после ухода Ярмоленко. Мы точно увидели, что парагвайский новичок Дерлис Гонсалес уровню основного игрока «Динамо» пока не соответствует. И совершенно точно он не соответствует уровню ЛЧ.

Это был не лучший матч в исполнении «Динамо». Команда заметно нервничала и была излишне зажатой. Но даже в такой обстановке удалось «выудить» гол. Однако португальцы быстро отыгрались, и перетягивание каната началось снова. Игра «Порту» сейчас тоже выглядит сырой, ведь летом состав португальцев изменился наполовину. В общем, игра была крайне напряженной, и ее качество оставляло желать лучшего.

После перерыва соперники стали еще более осторожными, но это не помешало им обменяться голами в последние 10 минут. Наверное, мы бы не были довольны результатом, если бы не отыгрались под занавес встречи. Порадовало, что динамовцы проявили характер – в последнее время с ними это случается нечасто.

Избежать нервозности в такой игре было сложно. Но, в любом случае, она пойдет в актив чемпиону Украины. Было видно, что этому «Порту» мы ни в чем не уступаем, а значит есть все основания полагать, что «Динамо» будет бороться за выход из группы. У нынешнего «Динамо» есть достаточно аргументов для своих соперников. Когда нервы уйдут (а рано или поздно это случится), предъявить их будет значительно проще. Да и Ярмоленко команде поможет. По словам Реброва, Динамо с Ярмоленко и без него – две совершенно разные команды. Так это или нет, мы сможем убедиться через две недели, когда динамовцы сыграют в Тель-Авиве против «Маккаби». Если команда не привезет максимум очков из Израиля, то все усилия в игре с «Порту» будут перечеркнуты.

«Днепр» – традиционное начало «по-итальянски»

«Днепр» второй раз подряд начинает групповой турнир ЛЕ домашним поединком против итальянского клуба. Год назад это был миланский «Интер», который выиграл у команды Маркевича на киевском НСК «Олимпийский» (0:1). А в сезоне 2013/2014 соперником днепропетровского клуба в группе была «Фиорентина», которой днепропетровцы во 2-м туре проиграли на своем поле со счетом 1:2.

Об отношении итальянских клубов к ЛЕ сказано и написано немало. Если называть вещи своими именами, этот турнир интересует их в десятую очередь. Особенно, в осенней его части. Интерес просыпается только в случае выхода в плей-офф. Да и то, не у всех и не всегда.

Ситуация начала меняться в прошлом сезоне, когда победителю ЛЕ в качестве бонуса начали давать прямую путевку в групповой турнир Лиги чемпионов. А это совершенно другой стимул – и спортивный, и финансовый. Наверное, именно с такими изменениями в регламенте еврокубков связан тот факт, что весной мы увидели в полуфинале ЛЕ сразу двух представителей Серии А – «Наполи» и «Фиорентину».

Тем не менее, выступление в ЛЕ для любого итальянского клуба никогда не будет приоритетным. И хотя в поддавки никто не играет, пройти осеннюю часть турнира итальянцы пытаются малыми силами. Частенько лидеры команд оказываются на скамейке, а иногда они даже не попадают в заявку на матч. Тренеры не скрывают, что они берегут силы своих лидеров, ведь матчи ЛЕ проходят в четверг, а уже в воскресенье нужно играть матчи в рамках национального чемпионата.

Для «Лацио» нынешний евросезон начался с квалификации ЛЧ. Римляне мечтали пробиться в главный из еврокубков, поскольку участие в нем сулит немалые финансовые выгоды. Именно ради ЛЧ в прошлом сезоне «Лацио» боролся за третье место в Серии А. И римляне выиграли эту борьбу в драматичной борьбе с «Наполи», но пройти квалификацию ЛЧ не смогли. Их соперником в раунде плей-офф был немецкий «Байер» (Леверкузен). Поединок в Риме сложился в пользу «Лацио» (1-0), но на своей территории «Байер» взял убедительный реванш (3-0).

В итоге, еврокубковые надежды «Лацио» рухнули уже на самом старте сезона.

Был еще один фактор, который повлиял на происходящее на поле самым непосредственным образом. Матч в Днепропетровске проходил без зрителей. Таким образом «Днепр» расплачивается за поведение своих болельщиков в домашней игре против «Наполи» в полуфинале предыдущей ЛЕ. Нужно напомнить, что все домашние матчи предыдущего евросезона команда Маркевича провела в Киеве, так как играть в Днепропетровске УЕФА не разрешал по соображениям безопасности. Летом было предпринято немало усилий, чтобы снять это вето. Благодаря усилиям вице-президента УЕФА Григория Суркиса, запрет был снят, однако наказание никто не отменил. К слову, без зрителей «Днепр» проведет и следующий домашний матч – против французского «Сент-Этьена». И только игру с норвежским «Русенборгом» днепропетровские болельщики смогут увидеть воочию.

В общем, по антуражу поединок между «Днепром» и «Лацио» ничем не отличался от заурядного контрольного матча на тренировочном сборе. Вместо традиционного «интершума» телезрители слышали выкрики футболистов и «подсказки» тренеров. Воспринимается такой футбол довольно сложно, эмоций явно не хватало.

Что касается игры, то «Лацио» полностью переигрывал хозяев в первом тайме. Любой стандарт в исполнении римлян таил немалую угрозу воротам Дениса Бойко. Именно после стандарта «Лацио» и открыл счет. После этого итальянцы оказались в своей излюбленной стихии. Они получили возможность играть по счету, сосредоточив основные усилия в обороне.

Откровенно говоря, шансов по такой игре у «Днепра» было немного. В связи с последними изменениями в составе (на место Коноплянки, Канкавы и Калинича в «Днепр» пришли сразу шестеро новичков), игровой рисунок днепропетровской команды постепенно обновляется. Лепить новый коллектив Маркевичу приходится на ходу, и без очковых потерь в разных турнирах здесь не обойтись. Впрочем, в игре против «Лацио» украинский клуб очки не потерял, а приобрел. Так бывает всегда, когда команда отыгрывается на последних секундах. И эту ничью нужно воспринимать, как большой бонус, который команде еще предстоит отработать.

Если абстрагироваться от игры и смотреть только на результат, то старт у «Днепра» совсем неплохой. Скажем, год назад все было намного хуже. Тем более, соперники по группе – «Сент-Этьен» и «Русенборг» – также разошлись миром (2-2). Как говорится, все остались при своих. Впереди у «Днепра» непростой выезд в Норвегию, где будет один из ключевых матчей группового турнира с местным «Русенборгом» из Тронхейма.

То, что работы у тренерского штаба Маркевича сейчас много – факт неоспоримый. Новички появились во всех линиях, за исключением вратарской. Их нужно вписывать в состав, причем времени на раскачку нет.

…На этой неделе все наши представители на евроарене провели далеко не лучшие свои матчи. Очевидно, что разрыв между уровнем еврокубков и уровнем чемпионата Украины стал намного больше, чем был прежде. На внутренней арене отечественные топ-клубы не испытывают и доли того сопротивления, которое мы имеем в европейских матчах. А от того, соответствовать требованиям ЛЧ и ЛЕ нашим командам становится все сложнее.

В прошлом сезоне нам подарил «сказку» днепропетровский «Днепр», дошедший до финала Лиги Европы. Удастся ли кому-то повторить подобное достижение в ближайшее время? Исходя из уровня национального чемпионата – вопрос риторический…

Кирилл Стадниченко