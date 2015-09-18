Sky sports представил официальный видеоролик к бою Кличко - Фьюри (видео)
15:05, 18 сентября 2015Спорт
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Подготовка к главному бою осени в супертяжелом весе в самом разгаре
Reuters
Британский телеканал Sky sports представил официальный промо-ролик боя Владимир Кличко - Тайсон Фьюри.
Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA Super, WBО, IBF и IBO 39-летний украинец Владимир Кличко (64-3, 53 КО) 24 октября в Дюссельдорфе выйдет в ринг против обязательного претендента на пояс WBO 27-летнего британца Тайсона Фьюри (24-0, 18 КО).
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