Sky sports представил официальный видеоролик к бою Кличко - Фьюри (видео)

Британский телеканал Sky sports представил официальный промо-ролик боя Владимир Кличко - Тайсон Фьюри.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA Super, WBО, IBF и IBO 39-летний украинец Владимир Кличко (64-3, 53 КО) 24 октября в Дюссельдорфе выйдет в ринг против обязательного претендента на пояс WBO 27-летнего британца Тайсона Фьюри (24-0, 18 КО).