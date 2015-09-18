Бондаренко дважды за день проиграли на теннисном турнире в Токио

В Токио (Япония) на турнире WTA Japan Open завершились матчи 1/4 финала в одиночном разряде, где украинка Екатерина Бондаренко уступила бельгийке Янине Викмайер, сообщает официальный сайт WTA.

Занимающая в мировом рейтинге 85-е место украинка проиграла соседке по мировому рейтингу (86) в трех сетах - 3:6, 6:3, 6:4. Поединок продолжался 2 часа 15 минут.

За время игры Бондаренко реализовала два из шести брейк-пойнтов, а ее соперница – три из 14-ти. На счету Екатерины три эйса и шесть двойных ошибок. Янина восемь раз подала навылет и трижды ошиблась на подаче.

Теперь счет их личных встреч стал равным – 3:3.

В свою очередь, в полуфинальном матче парного разряда Бондаренко (104-я в парном рейтинге) и Ольга Савчук (48) проиграли первому сеяному дуэту из Тайваня Хао-Цзин Чан (24) / Юнг-Ян Чан (11) - 3:6, 2:6.

За время игры украинки не сумели заработать ни одного брейк-пойнта, в то время как их соперницы сделали три брейка. Обе пары выполнили по одному эйсу, при этом Екатерина и Ольга совершили три двойных ошибки, а тайки – ни одной.