Усик поднялся на первую строчку рейтинга WBO

Всемирная боксерская организация (WBO) обнародовала свои обновленные рейтинги во всех 17-ти весовых категориях, где среди боксеров первого тяжелого веса на первую строчку рейтинга поднялся украинец Александр Усик, сообщает Boxing News.

Вслед за украинцем разместились бывший обладатель чемпионского титула WBO немецкий боксер Марко Хук, британец Тони Беллью, армянин Ноэль Гевор и россиянин Дмитрий Кудряшов. Украинский боксер грузинского происхождения Яго Киладзе в этом рейтинге на 9-й позиции.

А вот украинский боксер первого среднего веса Александр Спирко продолжает терять свои позиции - в обновленном рейтинге WBO он на шестом месте, в то время как месяц назад он шел четвертым. Не изменилась позиция в рейтинге WBO супертяжеловеса Вячеслава Глазкова - он, как и раньше, четвертый.