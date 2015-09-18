Отстраненный от работы генсек ФИФА Вальке отвергает обвинения в свой адрес
08:04, 18 сентября 2015Спорт
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Генеральный секретарь Международной федерации футбола Жером Вальке, отстраненный от работы, опроверг обвинения в причастности к нелегальным схемам продаж билетов на чемпионат мира 2014 года в Бразилии.
Фотоиллюстрация / tvc.ru
Как сообщает Русская служба Би-би-си, в официальном сообщении адвоката Вальке Барри Берке говорится, что "Вальке однозначно отвергает сфабрикованные и возмутительные обвинения", и что он "никогда не получал никаких денег или ценных вещей от Алона".
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Ранее сообщалось, что обвинения против Вальке выдвинул Бенни Алон, владелец компании, которая занимается продажей билетов на чемпионаты мира.
По мнению властей США, в 2008 году Вальке мог перевести 10 млн долларов со счетов организации на счета бывшего вице-президента ФИФА Джека Уорнера, обвиняемого в коррупции.
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