Отстраненный от работы генсек ФИФА Вальке отвергает обвинения в свой адрес

Как сообщает Русская служба Би-би-си, в официальном сообщении адвоката Вальке Барри Берке говорится, что "Вальке однозначно отвергает сфабрикованные и возмутительные обвинения", и что он "никогда не получал никаких денег или ценных вещей от Алона".

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Ранее сообщалось, что обвинения против Вальке выдвинул Бенни Алон, владелец компании, которая занимается продажей билетов на чемпионаты мира.

По мнению властей США, в 2008 году Вальке мог перевести 10 млн долларов со счетов организации на счета бывшего вице-президента ФИФА Джека Уорнера, обвиняемого в коррупции.