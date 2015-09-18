Лига Европы: эмоции первого тура

Первый игровой день Лиги Европы сезона 2015/16 оказался весьма результативным - лишь два матча завершились нулевой ничьей. Кроме того, весьма серьезно настраиваются на игры второго по рангу континентального турнира команды из Топ-чемпионатов - Италии, Германии, Испании, Англии. Все дело в том, что победитель турнира, уже второй год подряд получит путевку в основной раунд Лиги чемпионов. А это достаточно веский повод сыграть на максимуме своих возможностей...

"Днепр" сыграл вничью, забив гол в ворота "Лацио" на 4-й добавленной минуте. Отличился Евгений Селезнев. До этого римляне имели превосходство и все шло к тому, что матч завершится победой гостей с минимальным счетом.

Очень ярким оказался матч "Аякса" и "Селтика", в котором было забито 4 гола. Победитель игры, так и не был выявлен - 2:2.

Одна из сенсаций первого тура состоялась в Лиссабоне, где местный "Спортинг" уступил московскому "Локомотиву" со счетом 1:3. Перед началом игры португальцы являлись явными фаворитами

Самый крупный счет дня был зафиксирован в Неаполе, где итальянский "Наполи" разгромил бельгийский "Брюгге" - 5:0.

Еще один разгром дня был зафиксирован в голландском Гронингене, где одноименная местная команда уступила французскому "Олимпику" из Марселя со счетом 0:3.

Одной из неожиданностей тура стало также домашнее поражение турецкого "Фенербахче" в Стамбуле от норвежского "Мольде" со счетом 1:3.

Греческий ПАОК также не смог добыть очков в игре с дебютантом основного раунда еврокубков азербайджанской "Габалой". Команда, которой руководит экс-наставник одесского "Черноморца" Роман Григорчук добыла ничью - 0:0.

В еще одном матче дня с приставкой "супер" французский "Бордо" на своем поле поделил очки с английским "Ливерпулем" - 1:1.

Немецкая "Боруссия" из Дортмунда была явным фаворитом в игре с российским "Краснодаром", но, по ходу матча проигрывала, сравняла счет, а победный гол сумела забить лишь в самой концовке, в добавленные арбитром минуты к основному времени матча - 2:1.

Очень зрелищный матч провели бельгийский "Андерлехт" и представитель чемпионата Франции "Монако". Победителя командам выявить так и не удалось - 1:1.

Одной из самых результативных игр дня, наряду с разгромом в матче "Наполи" - "Брюгге" (5:0), стала игра серсбского "Партизана" против голландского АЗ (Алкмаар). В Белграде борьба получилась намного более упорной, а больше повезло хозяевам поля - 3:2.

Наконец, еще одним фиаско клуба из Топ-чемпионата стало поражение итальянской "Фиорентины" от швейцарского " Базеля" на своем поле - 1:2.