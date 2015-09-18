Маркевич про игру с "Лацио": Мы взяли очко, а игра забывается

Наставник днепропетровского "Днепра" поделился своими впечатлениями от первого матча команды в новом сезоне Лиги Европы, отметив, что главное - результат - был достигнут.

В частности, тренер отметил: "Мы проиграли борьбу в первом тайме в центре поля. «Лацио» играл агрессивно и не давал нам играть так, как хотелось бы. Второй тайм был намного лучше, потому что вышли игроки более созидательного плана. Ясно, что было непросто, ведь «Лацио» построил игру тактически грамотно. У нас не все получалось — я согласен с вами. Но мы взяли очко, и, как говорят, игра забывается. Тем более вторая пара также сыграла вничью, так что все впереди".

Комментируя то обстоятельство, что по ходу матча практически не было дальних ударов в исполнении игроков "Днепра", Маркевич отметил: "Да, нужно тревожить вратаря. Единственный удар, по-моему, нанес Эдмар. Хотелось бы, конечно. Нужно бить по воротам. И Ротань это может, и другие футболисты. Есть, над чем работать. Вообще, хочу сказать, что у нас полно новичков. Конечно, они будут иначе играть в Риме. Все на ходу. Поймите правильно, мы их пробуем, выпускаем. Дайте хоть немного времени".

А говоря о шумовой поддержке, которую журналисты пытались создать на трибунах "Днепр-Арены" (матч по решению УЕФА проходил без зрителей) Маркевич отметил: "Действительно, я благодарен корреспондентам. Шумовой фон был серьезным, и мы его ощущали. До конца вы за нас болели, поэтому мы и сравняли на последней минуте".

Как сообщал УНИАН, днепропетрвоский "Днепр" в первом матче Лиги Европы сыграл вничью с итальянским "Лацио" из Рима - 1:1.