Сборная Испании обыграла Францию и вышла в финал Евробаскета

В Лилле (Франция) завершился первый полуфинальный матч чемпионата Европы по баскетболу, в котором дейтсвующий чемпион Европы сборная Франции принимала команду Испании и проиграла со счетом 75:80.

Судьба матча была решена в овертайме.

Первую половину игры команды провели в равной борьбе, периодически ненадолго отрываясь друг от друга в счете. Тем не менее, локальные отрывы не привели к чему-то глобальному - 33:32, минимальное преимущество Испании по итогам 20-ти минут игры.

А после перерыва испанцы взвинтили темп игры и сумели в третьей 10-минутке создать себе комфортное преимущество - 23:16 в четверти и 56:48 (+8) в матче. Врочем, этот момент так и не стал решающим в игре, так как в заключительной четверти хозяева паркета сумели ликвидировать отрыв в счете - 18:10 и 66:66.

Судьба матча была решена в овертайме - дополнительной 5-минутке, где нервы оказались крепче у испанцев. Команда перебросала соперника на 5 очков - 14:9.

Фантастическую игру в этом матче показал лидер сборной Испании По Газоль, на счету которого 40 очков.

Кроме выхода в финал сборная Испании также заработала прямую путевку на Олимпиаду-2016 в Рио-де-Жанейро, которую автоматически получают две лучшие команды Евробаскета. Еще пять сборных (3-7 места) получат право сыграть в квалификационном турнире к Играм-2016.

Победитель второго полуфинала определится в пятницу, 18 сентября, в противостоянии сборных Сербии и Литвы.

Как сообщал УНИАН, Евробаскет-2015 проходит с 5 по 20 сентября.