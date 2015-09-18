"Днепр" сыграл вничью с "Лацио" в матче Лиги Европы

В Днепропетовске завершился матч 1-го тура Лиги Европы, в котором "Днепр" принимал на своем поле итальянский "Лацио" и свел игру вничью - 1:1.

Судьба матча была решена в добавленное арбитром время, на 94-й минуте.

Гости имели превосходство по ходу матча и в концовке первого тайма, на 34-й минуте сербский легионер "Лацио" Саша Милинкович-Савич открыл счет. В дальнейшем гости без труда удерживали свое преимущество, но играли откровенно вальяжно. "Днепр" же, до поры, до времени, не мог ничего противопоставить сопернику. Лишь ближе к концовке игры хозяева поля сумели создать давление на ворота соперника, а в добавленные арбитром 3 минуты провести ряд атак. Последняя из них, уже на 94-й минуте, завершилась подачей Матеуса с угла штрафной и точным ударом головой Евгения Селезнева - 1:1.

УНИАН провел онлайн-трансляцию игры, по которой можно проследить за ходом матча.

В пареллельно проходившем другом матче группы французский "Сент-Этьен" и норвежский "Русенборг" также сыграли вничью, но более результативную - 2:2.

Матчи 2-го тура Лиги Европы состоятся 1-го октября.