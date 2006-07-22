В Крыму впервые пройдет дайвинг-фестиваль

С 24 июля по 30 сентября в Крыму впервые состоится международный дайвинг-фестиваль.

Об этом УНИАН сообщили в оргкомитете фестиваля, в который входят Департамент подводных исследований Украины, государственное предприятие "Укрдайвинг" и ряд дайвинг-центров.

В рамках фестиваля будут организованы семинар по подводной археологии с участием ведущих специалистов Департамента подводных исследований, подводно-археологическая экспедиция на мысе Тарханкут, а также различные конкурсы, среди которых: конкурс подводной фотографии Крыма; самый сильный бадди; танцующий бадди; самая красивая бадди; самая слаженная бадди-пара. Также пройдет демонстрация фильмов дайверско-исторической тематики.

По прогнозам организаровов, фестиваль соберет около 500 любителей дайвинга.