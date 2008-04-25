Дерюгина будет защищать свои интересы в судебных инстанциях

Старший тренер сборной Украины по художественной гимнастике Ирина ДЕРЮГИНА планирует до 9 мая обжаловать в апелляционном порядке решение Международной федерации гимнастики (FIG) о ее дисквалификации.

Как передает сайт Champion.com.ua, об этом сообщила адвокат И.ДЕРЮГИНОЙ Людмила АТАМАЛЬЧУК сегодня на пресс-конференции в Киеве.

“Понятно, что при наличии того факта, что этот орган (Апелляционная комиссия FIG - УНИАН) тоже возглавляют лица, которых мы привлекаем к ответственности, мы не надеемся на чудо, на объективное рассмотрение. И поэтому, естественно, интересы Ирины ДЕРЮГИНОЙ будут защищаться и в других судебных инстанциях”, - сказала Л.АТАМАЛЬЧУК.

Кроме того, по ее словам, планируется также подать иск в Европейский суд по защите прав человека на руководство Международной федерации гимнастики.

Л.АТАМАЛЬЧУК сообщила, что в Печерский райсуд столицы уже подан иск И.ДЕРЮГИНОЙ к должностным лицам Международной федерации гимнастики, в соответствии с Законом Украины “О ратификации европейской конвенции ООН против коррупции”.

Как сообщалось, Международная федерация гимнастики лишила И.ДЕРЮГИНУ на восемь лет права принимать участие в деятельности FIG, ездить на спортивные игры, мировые чемпионаты, континентальные чемпионаты, финал и этапы Кубка мира, и все международные соревнования.

Кроме того, FIG лишил ее патента судьи до конца цикла 2013-2016 гг.

Сегодня, 25 апреля, газета “Сегодня” обнародовала полный текст решения Президентской комиссии Международной федерации гимнастики.

И.ДЕРЮГИНА обвиняется в нарушении пунктов 1, 4, 5, 7, 9, 10 статье 5 Дисциплинарного Кодекса. В частности, FIG считает, что украинский тренер “нарушает Устав, Регламент и решения, не пытаясь решить проблемы внутри FIG в случае несогласия с оценкой. Президент FIG несколько раз напоминал И.ДЕРЮГИНОЙ решать проблемы с членами технического комитета, однако она не следовала его советам”.

Кроме того, FIG считает, что И.ДЕРЮГИНА “наносит вред имиджу гимнастики, FIG или его членам своим поведением, словами или делами”. “Она рассказывала о несуществующих судейских скандалах высоким спортивным чиновникам в своей стране и заставляла их официально жаловаться в FIG или в Международный олимпийский комитет. И.ДЕРЮГИНА также портила имидж своих коллег и судей FIG, рассказывая о так называемых скандалах президенту, вице-президентам и генеральному секретарю FIG, что вызывало обиду со стороны членов Технического комитета FIG”, - говорится в решении.

В FIG считают, что И.ДЕРЮГИНА ведет себя неспортивно, постоянно защищает лишь своих гимнасток и жалуется на их сильных оппонентов. Среди обвинений указывается, что оценки, которые выставляет И.ДЕРЮГИНА на гимнастических соревнованиях, сильно отличаются от оценок других судей и экспертов. “Очевидно, что И.ДЕРЮГИНА не может выполнять свои функции как член техкома, которые требуют высокой квалификации, честности и прямоты. Поскольку ее оценки являются очень высокими для ее собственных гимнасток и заниженными для их конкуренток, можно утверждать, что у нее нет достаточной квалификации для того, чтобы работать в Высшем жюри”, - говорится в решении FIG.

FIG также отмечает, что И.ДЕРЮГИНА неоднократно настаивала на том, что ее оценки являются единственно правильными. “Из-за этого даже пришлось делать специальные перепроверки после Чемпионата мира в Баку, Чемпионата Европы в Баку и Чемпионата мира в Патрах. Во всех этих случаях было доказано, что она была не права”, - поясняется в решении.

FIG также напоминает, что И.ДЕРЮГИНА в июне 2002 года уже была наказана сроком на один год.

В решении также отмечается, что украинский тренер “наносит серьезный вред достоинству человека или группе лиц в любой форме особенно из-за их цвета кожи, из-за расы, физических или умственных недостатков, из-за сексуальной, религиозной или этнической принадлежности”.