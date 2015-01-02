Евробаскет-2015, 1/2 финала, Франция - Испания: видео онлайн-трансляция

Сегодня в Лилле (Франция) проходит первый полуфинальный матч чемпионата Европы по баскетболу, в котором сборная Франции принимает команду Испании.

Действующий чемпион Европы французы (триумфаторы Евробаскета-2013) встречаются с командой, доминировавшей в европейском баскетболе на протяжении многих лет.

Сборная Франции за последние 10 лет добилась трех значимых успехов на чемпионатах Европы. В 2005-м году команда завоевала бронзовые медали, в 2011-м - серебро, а спустя два года - впервые в своей истории - стала чемпионом Европы по баскетболу. Любопытно, что год назад, в 2014-м, команда также впервые стала медалистом Чемпионата мира, завоевав бронзу. Матч за 3-е место ЧМ-2014 стал повторением финала Евробаскета-2013 по составу участников - Франция против Литвы. И вновь французы оказались сильнее. Правда. лучшей европейской командой того турнир Тони Паркер и Ко не стали. В полуфинале французы проиграли сборной Сербии. Сербы же, в свою очередь, в финале уступили сборной США.

Одним из соперников французов на ЧМ-2014 была и команда Испании. Если на групповом этапе испанцы просто разгромили оппонента - 88:64, то в матче 1/4 финала французы взяли реванш и не позволили сопернику побороться за медали - 65:52. Годом ранее, на Евробаскете-2013 команды встретились однажды, в полуфинале, где также сильнее были французы - 75:72.

Любопытно, что до Евробаскета-2013 у сборной Испании была белая полоса. Команда выиграла Чемпионат мира-2006, стала чемпионом Европы в 2009 и 2011 годах, завоевала серебро Олимпиад 2008 и 2012 годов, дважды уступив только признанному лидеру мирового баскетбола команде США.

Таким образом, сегодняшний матч - попытка сборной Испании вернуть себе лидирующие позиции в континентальном баскетболе.

Победители полуфиналов Евробаскета-2015 получат прямые путевки на Олимпиаду-2016 в Рио-де-Жанейро (Бразилия). А команды занявшие итоговые 3-7 места смогут лишь отобраться на квалификационный турнир к Олимпиаде.

На котировках букмекерских контор фаворитом считается сборная Франции, на победу которой можно поставить с коэффициентом 1,45 к 1. Ставки на победу Испании принимаются из расчета 2,55 к 1.

Трансляция матча 1/2 финала Евробаскета-2015 Франция - Испания начнется в ночь на 18 сентября в 00.00. ТВ-трансляцию игры проводит телеканал 2+2.