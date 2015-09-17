Лига Европы, 1-й тур, "Днепр" - "Лацио" - 1:1: онлайн -трансляция

Это будет дебютная игра финалиста прошлого розыгрыша еврокубка в новом сезоне.

"Днепр" дошел до финала розыгрыша Лиги Европы сезона 2014/15, где в драматичном матче уступил испанской "Севилье" - 2:3. А в текущем сезоне, благодаря нововведениям УЕФА, команда напрямую вышла в групповой турнир минуя квалификацию. Днепропетровский коллектив оказался сильнейшим из представителей Украины во втором по значимости еврокубке и автоматически получил место в списке участников основного турнира.

"Днепр" выиграл пять последних домашних матчей в еврокубках, не пропустив в них ни одного гола и сегодня может продлить эту серию в игре с итальянцами. Любопытен также тот факт, что "Днепр" преодолевал групповой этап Кубка УЕФА и Лиги Европы в четырех случаях из пяти, включая три последних розыгрыша.

"Днепр" и "Лацио" никогда не встречались между собой. Вместе с тем, "Днепр" выиграл 2, свел вничью 2 и проиграл 6 из 10 матчей против итальянских команд (2 победы, 1 ничья и 2 поражения дома). Однако последняя встреча с представителями серии А закончилась успешно: "Днепр" по сумме двух игр прошел "Наполи" в полуфинале прошлого розыгрыша Лиги Европы.

В свою очередь, "Лацио" одержал 7 побед и потерпел 1 поражение в 8 матчах с украинскими клубами (3 победы и 1 поражение в гостях). После поражения от одесского "Черноморца" в сентябре 1975 года (0:1, ответный матч в Риме - 3:0 в пользу "Лацио") итальянцы побеждали украинцев семь раз подряд. В последний раз "Лацио" встречался с украинским клубом в Кубке УЕФА сезона 2004/05, где в первом круге дважды разгромил донецкий "Металлург" с одинаковым счетом 3:0.

Накануне предстоящей игры наставник "Днепра" Мирон Маркевич отметил: "Лацио" - команда добротная, просто так не займешь третье место в Серии А. В матче квалификации Лиги чемпионов с немецким «Байером» у них были равные шансы, но «Байер» их лучше использовал. Последнюю игру с «Удинезе» «Лацио» провел на хорошем уровне. Хороший у них бомбардир Матри, забил два мяча".

На котировках букмекерских контор фаворитом игры с минимальным преимуществом считается "Днепр", на победу которого можно поставить с коэффициентом 2,45 к 1. В то же время на ничью ставки принимаются из расчета 3,10 к 1, а на победу "Лацио" - 2,95 к 1.

Матч "Днепр" - "Лацио" начнется в 22.05. ТВ-трансляцию игры проведет телеканал "Украина".

Добрый вечер!

Мы начинаем!

Стали известны стартовые составы команд:

Днепр: 71. Бойко, 12. Лео Матос, 36. Андерсон Пико, 44. Федецкий, 23. Дуглас Силва, 30. Папа Гуйе, 8. Эдмар, 25. Федорчук, 29. Ротань, 99. Матеус, 11. Селезнев

Запасные: 77. Шелихов, 14. Чеберячко, 6. Данило, 20. Бруно Гама, 22. Томечак, 24. Лучкевич, 7. Руис Д.Х.

Лацио: 22. Маркетти, 2. Худт, 18. Джентилетти, 26. Раду, 29. Конко, 10. Андерсон Фелипе, 16. Пароло, 21. Милинкович-Савич, 23. Онази, 17. Матри, 88. Кишна

Запасные: 99. Бериша, 8. Баста, 6. Маури, 19. Лулич, 32. Катальди, 87. Кандрева, 14. Кейта Б.

Что же, возвращение "Днепра" дмоой получается каким-то половинчатым. С однйо стороны, спустя год "Днепр" впервые проводит еврокубковый матч на родной арене, с другой - при пустых трибунах. Впрочем, энергетический заряд, посылаемый миллионами телезрителей, наверняка будет ощущаться на поле.

Начинаем!!!

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

1. Итальянцы развели мяч с центра поля. Но, не прошло и полминуты, как хозяева поля коллективными усилиями отобрали мяч у Матри.

2. Селезнев отдавал острый пас в сторону штрафной соперника - Маркетти успел на перехват.

3. В овтетной атаке Андресон отдавал острый пас на Конко, но Дуглас разобоался в ситуации и нейтрализовал момент.

4. Игроки "Днепра" держат плотную оборону - соперник пока теряется.

5. Селезнев, по мнению арбитра, нарушил правила в атаке принимая пас из гулбины поля.

6. Андерсон срывает опаснейшую атаку гостей, упуская мяч за боковую линию - аут.

7. Федецкий сфоолил на Милинковиче - опасный штрафной для "Лацио".

8. После подачи штрафного Лео Матос выбил мяч подальше от своей штрафной, нейтрализован момоент.

9. Вторая волна атаки "Лацио" - Кишна бьет с линии штрафной выше ворот.

10. Осторожно и в довольно медленном темпе команды начали этот матч. Пока не раскачались...

11. Первый угловой для "Днепра" - Ротань подал, защитники "Лацио" отбились.

12. Теперь "Лацио" подает угловой - Папа Гуйе выпрыгнул выше всех и головой выбил мяч.

13. Ротань отдавал острый пас на Матеуса из глубины поля - вратарь "Лаицо" оказался первым на мяче.

14. В ответной атаке матри не смог обработать пас с центра поля и проиграл борьбу защитнику "Днепра".

15. Онази потерял мяч в центре поля, но "Днепр" не смог создать быструю атаку.

16. БОЙКО!!! Матри вышел один на один с вратарем после паса Онази и пробил - вратарь "Днепра" шикарным сэйвом перевел мяч на угловой.

17. Угловой итальянцы разыграли неудачно.

18. "Днепр" владеет мячом в центре поля - без атак.

19. Матри подал с угла штрафной прямо на грудь... защитника "Днепра" Пико. Упустил момент игрок "Лацио".

20. Быстрый ответ у "Днепра" не получился - плотная оборона у итальянцев сегодня.

21. Игра при пустых трибунах, конечно же. не идет ни в какое сравнение... Такое впечатление, что обычный "товарняк" идет.

22. Вратарь итальянцев Маркетти грубо ошибся, но Матеус не смог извлечь из этой ситуации больще, чем угловой.

23. Ротань подавал углвоой - итальянцы отбились.

24. Ответная атака "Лацио" - Кишна бьет, защитники "Днепра" блокируют удар.

25. Еще один момент у "Лацио" - Кишна подал с фланга, Раду пробил прямо в защитника "Днепра".

26. Ротань получает мяч в центре поля и сразу же отдает назад. Практически ничего в атаке у "Днепра" не получается.

27. И вновь итальянцы навешивают с фланга - Федецкий разряжает обстановку, выбивая мяч в аут.

28. Андерсон подавал угловой, после серии рикошетов Папа Гуйе выбил мяч в аут.

29. Затяжная атака итальянцев завершается ударом Раду - намногов ыше ворот.

30. Итальянцы сфолили против Матеуса в центре поля, но хозяева вновь не смогли извлечь дивиденды в атаке.

31. Милинкович-Савич пытался обострить, но дойдя до линиии штрафной потерял мяч в борьбе с защитниками "Днепра".

32. Опасный штрафной для "Днепра" - Ротань подавал, Маркетти отбил мяч кулалками прямо перед собой.

33. Вторую волну атаки "Днепра" завершал ударом Пико - попал в защитника.

33. Милинкович-Савич столкнулся с Матосом и не смог продолжить потенциально острую атаку "Лацио".

34. Гол... Милинкович-Савич... 0:1

35. Дуглас проиграл борьбу сербу в центре штрафной площади после навеса со штрафного. Тот поразил ворота ударом головой.

36. В ответной атаке "Днепра" Матеус вышел на хорошую позицию - ударил мимо ворот.

37. Автор гола получил травму лица в столкновении с защитником "Днепра" - пауза в игре.

38. Федецкий нарушает правила в центре поля - очень много мелких фолов сегодня.

39. Днепряне затеяли перепасовку в центре поля - Пико и Федорчук не поняли друг друга и упустили мяч в аут.

40. В атаке "Лацио" Андерсон завозился с мячом и упустил его за лицевую линию.

41. Пико и Андерсон сошлись в центре поля - украинец выиграл борьбу и будет вводить мяч из аута.

42. Ротань навешивал штрафной с хорошей позиции - защитники "Лацио" выигарли брьбу в воздухе и Раду разрядил обстановку...

43. СЕЛЕЗНЕВ!!!!! Еще один опасный момент у хозяев. Из выгоднейшей позиции Евгений бьет прямо во вратаря.

44. Предупреждение Худту - грубая игра против Селезнева.

45. Еще один штарфной для "Днепра" - мяч летит прямо в руки Маркетти. Маркевич от досады махнул рукой...

45+1. Предупреждение Милинковичу-Савичу - грубая игра против Эдмара.

ПЕРЕРЫВ

Первый тайм прошел в достаточно сумбурной борьбе, с многочисленными мелкими фолами. Впрочем, с середины тайма гости уже имели заметное преимущество и чем дальше, тем больше его наращивали. Логичный гол последовал за 10 минут до перерыва и поставил "Днепр" в крайне неприятную ситуацию.

Во втором тайме хозяевам придется, как минимум, отыгрываться (речь о победе пока не идет вовсе). А это значит - оголять тылы и идти в атаку мощными силами. С одной стороны, это может привести к успеху, с другой - есть шанс нарваться на быструю контратаку от соперника и получить второй гол. В чем мастеровитый "Лацио" может преуспеть.

Команде Маркевича нужно и крайне собранно действовать в обороне, и постоянно искать шансы в атаке. Поражение с "достойным счетом" финалиста прошлого сезона в первом же матче нового турнира болельщики не поймут...

Второй тайма начался!

46. "Днепр" развел мяч с центра поля. Хозяева сразу пошли в атаку, но Пико нарушил правила у линии штрафной "Лацио".

47. Селезнев получает травму в столкновении у центрального круга, пауза в игре.

48. Леонардо нарушает правила у своей штрафной площади - опасный стандарт для "Лацио".

49. Ишна подал штрафной - Эдмар ударил... по своим воротам. Бойко показал хорошую реакцию и забрал мяч.

50. Продолжает атаковать "Лацио" - Матри был в хорошей позиции, но окруженный защитниками днепропетровцев так и не сумел как следует пробить по воротам.

51. Предупреждение Матеусу - грубый фол против Худта.

52. Атака "Лацио" прервана после падения на поле Пико. Ему досталось по спине от своего же вратаря Бойко в борьбе за мяч.

53. Игроки "Лацио" подчеркнуто медленно разыгрывают свои атаки. Их все устраивает...

54. Опасный момент у "Днепра" - Селезнев замыкал пас с фланга, но проиграл борьбу за мяч защитнику. Угловой для "Днепра".

55. Неудачно разыграли угловой хозяева, мяч ушел за лицевую линию.

56. Еще одлна потенциально опасная атака "Днепра" - Пароло выбивает мяч в аут и разряжает обстановку возле своей штрафной.

57. Иальянцы бьют опасный штрафной - после удара Пароло и серии рикошетов Бойко забрал мяч.

58. "Днепр" пытается атаковать - Раду выбивает мяч в аут.

59. Пико навешивал в штрафную - Маркетти забрал мяч. "Днепр" атакует, что очень хороший симптом.

60. Матри загубил потенциально опасную атаку итальянцев не заметив пас партнера...

61. Замена у "Днепра" - Руиз вместо Федецкого.

62. Матри упустил мяч за боковую линию и не смог развить атаку своей команды.

63. Угловой подал "Днепр" - Ротань поймал мяч на противоположном углу, но сыграл рукой.

64. Очередной опасный момент у гостей - Милинкович-Савич нарушает правила в атаке на Дугласе.

65. Предупреждение Руизу - за неспортивное поведение.

66. Предупреждение Раду - грубая игра против Матеуса.

67. Игра вновь разбилась на мелкие эпизоды, что не способствует штурму ворот. "Днепр" не может акцентированно атаковать.

68. Опасная атака "Днепра" - Руиз навешивал с фланга в штрафную, но защитники отбились.

69. Данило наносит удар по воротам из-за пределов штрафной - неточно.

70. МАТРИ!!! В убойной ситуации оказался игрок "Лацио" но не смог акцентированно ударить по воротам. Проиграл борьбу за позицию Бойко.

72. Милинкович-Савич грубо фолит в центре поля. Судья не решается удалить игрока. у которого уже есть предупреждение.

73. Матри навешивал с фланга в центр штрафной "Днепра" - Бойко забрал мяч.

74. Матри загубил стопроцентный момент дял своей команды - уткнувшись с мячом в защитника "Днепра".

75. Двойная замена у "Лацио" - Кетальди вместо Матри Кандрева вместо Кишны

77. Эдмар нарушает правила вблизи своей штрафной. Опсаный стандарт для итальянцев.

78. Андерсон подал штрафной - Бойко вовремя вышел из ворот и забрал мяч.

79. Раду отлично играет в обороне и нейтрализует момент "Днепра".

80. Опаснейшая атака "Днепра", но прострел вдоль ворот прерывает Маркетти.

81. Вторая волна атаки "Днепра" - удар Эдмара с дальней дистанции парирует Маркетти.

82. Предупреждение Эдмару - грубая игра. Эдмар считает, что играл в мяч.

83. Штрафной неудачно разыграли итальянцы - мяч уходит ща лицевую линию.

84. Бальде нарушает правила на Эдмаре - опасный штрафной для "Днепра".

85. Ротань хорошо подал - Папа Гуйе ударил головой выше ворот...

86. Замена у "Днепра" - Бруно Гама вместо Эдмара.

87. Кандрева подал угловой - Бойко кулаком выбивает мяч за пределы штрафной площади.

88. Руиз отдавал острый пас на Матеуса, но тот не успел к мячу - Маркетти зафиксировал мяч в руках.

89. Замена у "Лацио" - Маури вместо Милинковича-Савича.

90. Ротань неудачно подал стандарт, во второй волне атаки Матеус навешивал в центр штрафной - мяч у вратаря Маркетти.

Арбитр добавил 3 минуты.

90+2. Ротань попытался обхитрить вратаря и прямо пробить со штрафного - попал в сетку с внешней стороны ворот.

90+3. Руис зарабатывает угловой, попав мячом в защитника "Лацио"...

90+4. ГОООООЛЛЛЛЛЛЛЛ!!!!! СЕЛЕЗНЕВВВВВ!!!! 1:1

В последнем игровом моменте матча Матос подал с угла штрафного - Селезнев головой переправил мяч в пустые ворота. Красивый гол.

МАТЧ ОКОНЧЕН!

Спасибо за внимание!