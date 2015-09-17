Боксер Ломаченко будет защищать титул WBO в бою с мексиканцем Коасичем

На пресс-конференции в Лос-Анджелесе, посвященной предстоящему 7 ноября вечеру бокса на арене Thomas&Mack Center в Лас-Вегасе, официально был объявлен следующий соперник чемпиона WBO в полулегком весе Василия Ломаченко (4-1, 2 КО), сообщает официальный сайт украинского боксера.

Соперником украинца станет 24-летний мексиканец Ромуло Коасича (25-4, 15 КО).

«Это лучший противник, которого мы смогли найти», - объяснил этот выбор промоутер Ломаченко Боб Арум.

В главном бою вечера встретятся Тимоти Брэдли (32-1-1, 12 КО) и Брендон Риос (33-2-1, 24 КО),

«Я рад вернуться снова в Калифорнию, продолжить свой тренировочный процесс. Наверное, не буду много говорить, отнимать ваше и свое время – пойду-ка я лучше тренироваться. Встретимся 7 ноября», - заявил Ломаченко на пресс-конференции.

Поединки Брэдли - Риос и Ломаченко - Коасича будут транслироваться на американском телеканале НВО.