Теннисистка Бондаренко вышла в четвертьфинал турнира в Токио
12:06, 17 сентября 2015Спорт
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Третья ракетка Украины продолжает успешные выступления на турнире WTA в Японии.
Бондаренко вышла в четвертьфинал турнира в Токио / sapronov-tennis.org
Украинская теннисистка Екатерина Бондаренко вышла в четвертьфинал престижного турнира в Токио Japan Women's Open Tennis, сообщает Большой теннис Украины.
В матче 1/8 финала украинка обыграла Ярмилу Гайдосову (Австралия) со счетом 6:1, 3:6, 6:4.
В четвертьфинале Бондаренко сыграет с бельгийкой Янниной Викмайер. Это будет уже шестой поединок между теннисистками. Екатерина ведет в противостоянии с Викмайер со счетом 3-2, а последняя встреча между спортсменками состоялась в этом году, на травяных кортах Бирмингема и завершилась победой украинки - 4:6, 7:6, 6:3.
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