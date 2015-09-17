Защитник "Динамо" Хачериди: Не могу назвать Абубакара сильным нападающим

После матча с португальским "Порту" с журналистами пообщался защитник киевского "Динамо" Евгений Хачериди:

"Хорошо, что мы не проиграли – сумели забить в концовке матча, — сказал Хачериди. — Но, в целом, считаю, была ничейная игра".

На вопрос, почему не получилось удержать лидера атак "Порту" Абубакара, игрок "Динамо" ответил: "У них моментов особенно не было. В первом голе он выиграл верховую борьбу и мяч, кажется, от штанги залетел в ворота. Второй мяч тоже был необязательный. Не могу сказать, что он очень сильный нападающий, но два мяча забил, молодец".

А на вопрос, за счет чего «Динамо» удалось вырвать ничью в конце поединка, заметил: "Ребята молодцы, что не остановились, играли до конца и верили в успех. Повезло, что Буяльский реализовал свой момент, и нам удалось добиться ничейного результата".

Также Хачериди отметил, что игра с «Порту» была первая из шести. "Главные игры у нас еще впереди", - заметил футболист.

Как сообщал УНИАН, в Киеве состоялся матч 1-го тура Лиги чемпионов, в котором "Динамо" принимало португальский "Порту" и сыграло вничью - 2:2.