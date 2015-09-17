Вратарь "Динамо" Рыбка: В Лиге чемпионов никто ошибок не прощает

Голкипер «Динамо» Александр Рыбка прокомментировал старт команды в групповом этапе Лиги чемпионов. Ничья в домашнем матче с «Порту» (2:2), по мнению Рыбки, не самый плохой результат, сообщает Sport.ua.

— Опасность у ворот «Динамо» исходила после навесных передач с флангов. Для вас это стало неожиданным?

— Нет, мы на тренировках отрабатывали эти моменты. Не считаю, что мы столкнулись с какими-то сложностями.

— Тем не менее, форвард «Порту» Винсент Абубакар реализовал два своих момента. К его опеке готовились особенно?

— Мы просматривали игры «Порту» и, естественно, знали, что у них агрессивный нападающий. Но конкретно к нему мы не готовились. Но сами понимаете: в Лиге чемпионов никто ошибок не прощает.

— Можете рассказать, что случилось с Андреем Ярмоленко? Правда, что ему стало плохо буквально за полчаса до выезда на стадион?

— Это лучше вам спросить у докторов команды.

— Как вы считаете, ничья по такой игре – нормальный результат?

— Хорошо, что мы после пропущенного мяча не опустили руки, не остановились. Пошли вперед – и сумели сравнять счет. Лично я считаю, что старт достаточно неплохой. У нас еще пять матчей, еще все впереди. Мы давно не играли в этом турнире. Лига чемпионов – это все-таки не чемпионат Украины. Думаю, все нормально. Команда немного освоится в этом турнире, и все будет хорошо.

— Денис Гармаш в центре поля выигрывал практически все единоборства. Его можно назвать лучшим в составе «Динамо»?

— Хочется отметить всех ребят. Но Гармаш, действительно, был одним из лучших на поле. Это не только вы заметили.

Как сообщал УНИАН, в матче 1-го тура Лиги чемпионов киевское "Динамо" сыграло вничью с португальским "Порту" - 2:2.