Ребров о стартовом матче Лиги чемпионов: Ярмоленко отравился, пытались что-то сделать, но не получилось

Главный тренер киевского "Динамо" Сергей Ребров на послематчевой пресс-конференции рассказал о том, чего не хватило его подопечным для победы в игре с португальским "Порту".

"Для многих наших ребят это был дебют в этом турнире. Они выглядели достойно. Мы изучали игру «Порту», знали, что эта команда будет пытаться контролировать мяч. Мы старались за счет прессинга отбирать мяч, накрывать соперника. Во втором тайме это лучше получалось, и в концовке первого. В начале, в первом отрезке, не разобрались немножко. Но мы играли против очень достойного соперника. Кроме двух голов, «Порту» ничего не создал. Это заслуга наших ребят, что действительно старались обороняться всей командой, и это получалось. Были моменты, могли проиграть, могли выиграть, но думаю, ничья – закономерный результат".

Разбирая игру дебютанта команды Дерлиса Гонсалеса, тренер отметил: "Любому футболисту нужно время на адаптацию. Конечно, я не очень доволен его игрой. Но, поверьте, против такой команды, как «Порту», очень сложно играть в новом коллективе. Он молодой парень, у него есть будущее. Он старался все делать для команды, но не было той остроты, которую мы ждем от него. Нужно дать ему немного времени, и все будет нормально".

Говоря о том, что случилось с Ярмоленко, тренер отметил: "Он отравился. Об этом мы узнали утром. В обед пытались что-то сделать, но не получилось. Ярмоленко у нас выпал из обоймы. Конечно, это большая потеря. Но я рад, что ребята собрались, и сыграли достойно эту игру".

На вопрос о том, что эта игра была ключевой для «Динамо» в плане итогового результата всего группового турнира, Ребров ответил: "Я думаю, что это ключевая игра для психологии ребят. Они увидели, что ничего такого страшного нет в этой именитой команде. Я думаю, что дальше они наберут, и будут показывать ту игру, которую показывали в прошлом сезоне. Это непросто играть против команды, которая хорошо контролирует мяч. Сегодня мы пытались забирать мяч у «Порту», контролировали игру. Я не знаю, какой процент контроля мяча, но с этой командой мы старались контролировать мяч и создавать моменты. Не всегда это получалось, но мы играли против серьезного соперника".

Как сообщал УНИАН, "Динамо" сыграло вничью с "Порту" в матче первого тура группового этапа - 2:2.