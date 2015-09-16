"Динамо" и "Порту" сыграли вничью в матче Лиги чемпионов (результаты всех матчей)

В Киеве на НСК "Олимпийский" завершился матч 1-го тура Лиги чемпионов УЕФА, в котором "Динамо" принимало на своем поле португальский "Порту" и сыграло вничью - 2:2.

Матч получился весьма богатым на события. В первом тайме голевые моменты уместились в трехминутный отрезок, во время которого сначала Олег Гусев открыл счет, а затем Абубакар забил ответный гол - 1:1. А после перерыва сначала владел инициативой "Порту" и на 81-й минуте Винсент Абубакар забил гол, сделав дубль. Казалось все идет к победе "Порту", но на 89-й минуте Виталий Буяльский воспользовался неразберихой в штрафной гостей после розыгрыша стандарта и головой отправил мяч в ворота - 2:2.

УНИАН провел онлайн-трансляцию игры, по которой можно проследить за ходом событий.

Лига чемпионов. 1-й тур.

Динамо К - Порту - 2:2

Челси - Маккаби Т-А - 4:0

Валенсия - Зенит - 2:3

Гент - Лион - 1:1

Рома - Барселона - 1:1

Байер - БАТЭ - 4:1

Динамо Зг - Арсенал - 2:1

Олимпиакос - Бавария - 0:3