По факту гибели главы КДК ФФУ Манива открыто производство по статье "умышленное убийство"

Как сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью Главного управления МВД в Одесской области, производство открыто по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины.

По словам начальника главка Георги Лорткипанидзе, выстрел произведен из зарегистрированного охотничьего ружья, принадлежащего Маниву.

Не исключено, что выстрел был произведен самим депутатом во время чистки ружья.

Как сообщал УНИАН, сегодня в городе Ильичевске Одесской области найден застреленным председатель контрольно-дисциплинарного комитета Федерации футбола Украины, депутат Ильичевского городского совета Денис Манив.

Справка УНИАН. Денис Манив проживал в городе Ильичевске Одесской области.

Профессиональный юрист, с отличием окончил Одесский национальный университет им. Мечникова по специальности «Правоведение».

Работал юрисконсультом в различных компаниях, руководил компаниями ООО «Робу Пласт Украина», «Р.Е.Д.», с октября 2006 - директор учрежденного им же ООО «Юридическая фирма «Император».

В Ильичевском горсовете возглавлял постоянную комиссию по вопросам депутатской деятельности, законности, правопорядка и социальной защиты граждан.