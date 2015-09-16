Маркевич накануне игры с "Лацио": Не хватает Коноплянки, Калинича и Канкавы

На традиционной предматчевой пресс-конференции наставник «Днепра» Мирон Маркевич поделился своими ожиданиями от поединка 1-го тура группового этапа Лиги Европы против «Лацио».

В частности, ближайшего соперника украинской команды тренер охарактеризовал так: "Команда — добротная, просто так не займешь третье место в Серии А. В матче Лиги чемпионов с «Байером» у них были равные шансы, но «Байер» их лучше использовал. Последнюю игру с «Удинезе» «Лацио» провел на хорошем уровне. Хороший у них бомбардир Матри, забил два мяча".

Рассуждая на тему того, что у «Лацио» слабая защита Маркевич заметил: "Я смотрел много матчей «Лацио», и те, что команда проводила в прошлом сезоне. Я не вижу сильных проблем у них в обороне. Возможно, в матче с «Кьево», когда пропустили четыре мяча были проблемы, но они в том матче много не забили. Это у каждой команды бывают плохие матчи, и у нас тоже. Я не вижу особых проблем".

Касатеьно кадровых проблемы в своей команде, в частности, с Безусом, тренер отметил: "Проблемы у нас бытовые. А по кадрам, Безус — здоровый, но 18 человек в заявку можно включать, он неделю не тренировался, и сейчас мы думаем над его кандидатурой по завтрашнему матчу".

А на вопрос, ощущается ли отсутствие лидеров прошлого сезона, тренер ответил так: "Коноплянка, Калинич, Канкава у нас действительно были ведущими игроками, и их не хватает, но нужно двигаться вперед, и те, кто пришли им на замену, постепенно адаптируются".

Как сообщал УНИАН, в четверг, 17 сентября, в Днепропетровске состоится матч 1-го тура Лиги Европы, в котором "Днепр" примет на своем поле итальянский "Лацио". Игра начнется в 22.05.