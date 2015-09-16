Украинец Арещенко вышел в третий круг Кубка мира по шахматам

В Баку завершились партии второго круга Кубка мира по шахматам, где украинец Александр Арещенко обыграл Левона Ароняна из Армении, сообщает официальный сайт соревнований.

В этом противостоянии украинец, занимающий 80-е место в рейтинге ФИДЕ, оказался сильнее Топ-игрока, находящегося на 11-м месте в рейтинге. Если в двух партиях с классическим контролем времени соперники сыграли вничью, то сегодня, в "быстрые шахматы" Арещенко дважды победил своего соперника. Итоговый счет матча - 3:1.

В свою очередь, Юрий Вовк, обменявшийся победами с Веи И (Китай) в основных партиях сегодня сначала дважды сыграл с соперником вничью в "быстрые шахматы", затем в 10-минутном "блице" соперники обменялись победами, а в 5-минутном "блице" Веи И сначала выиграл белыми а затем добился ничьей черными. Общий счет матча - 4,5:3,5 очка в пользу китайца.

Ранее в третий круг соревнований - 1/16 финала - также вышли Василий Иванчук и Павел Эльянов.

Как сообщал УНИАН, Кубок мира по шахматам проходит в Баку (Азербайджан) с 10 сентября по 5 октября.