Украина официально подтвердила участие в Олимпийских играх 2016 года

Подпись председателя НОК страны удостоверяет то, что национальная команда будет участвовать в главных стартах четырехлетия, сообщает пресс-служба НОК.

В заседании Исполкома НОК принял участие Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов.

Сейчас продолжается лицензионный отбор на участие в Олимпиаде, который завершится в начале лета следующего года.

Уже 105 спортсменов в 17 видах спорта (пулевая стрельба, тяжелая атлетика, прыжки в воду, синхронное плавание, современное пятиборье, стендовая стрельба, бокс, стрельба из лука, конный спорт, велоспорт-маунтенбайк, плавание, вольная борьба, гребля на байдарках и каноэ, легкая атлетика, художественная гимнастка, борьба греко-римская, академическая гребля) завоевали право участия в Играх.

Окончательный состав сборной Украины будет утвержден Исполкомом Национального олимпийского комитета Украины по итогам лицензионного отбора и по предложениям национальных олимпийских федераций в конце июля 2016 года.

«Национальный олимпийский комитет оказывает максимальное содействие спортсменам, тренерам, национальным федерациям в подготовке к Олимпийским играм. За этот олимпийский цикл финансовая и материальная поддержка от НОК федерациям олимпийских видов спорта составляла около 58 млн. грн. Мы выплатили именных стипендий спортсменам и тренерам на подготовку к Олимпийским играм на общую сумму свыше 10 млн. грн. - сказал Сергей Бубка.

«В это непростое время особенно важно объединиться, консолидировать все усилия и ресурсы, чтобы поддержать Министерство молодежи и спорта и национальные олимпийские федерации и обеспечить надлежащую подготовку наших атлетов до главных спортивных стартов четырехлетия», - подчеркнул президент НОК.

Как сообщал УНИАН, XXXI Летние Олимпийские игры пройдут с 5 по 21 августа 2016 года в Рио-де-Жанейро (Бразилия).