Киевское "Динамо" обыграло "Порту" в Юношеской лиге УЕФА

На столичном стадионе "Динамо" им. Валерия Лобановского завершился матч 1-го тура Юношеской лиги УЕФА (возраст игроков - до 19 лет), в котором киевское "Динамо" принимало португальский "Порту" и выиграло со счетом 2:1.

Судьба матча была решена в самой концовке.

Гости активнее начали матч и уже на 3-й минуте Жорже открыл счет. Впрочем, удержать свое преимущество хотя бы до конца первого тайма "Порту" не удалось. На 43-й минуте Ростислав Тарануха забил ответный гол - 1:1.

Во втором тайме киевляне уже имели небольшой перевес, который был реализован в гол на 81-й минуте. Точный удар нанес Евгений Смирный, который вышел на поле всего за 13 минут до этого. Главный тренер "Динамо" U-19 испанский специалист Унаи Мельгоса Соррилья угадал с заменой.

В концовке матча "Порту" предпринял штурм ворот "Динамо", но добиться успеха так и не сумел.

Таким образом, на счету киевлян первые 3 очка. Соперниками команды в Группе G также являются израильский "Маккаби" и английский "Челси".