Главный тренер сборной Украины по греко-римской борьбе ставит перед командой цель добыть 6 лицензий на Игры-2016

Об этом он заявил на пресс-конференции в УНИАН по итогам чемпионата мира, где сборная Украины завоевала 4 медали (1 золото, 1 серебро и 2 бронзы) и 3 олимпийские лицензии.

В частности, Дзигасов отметил: "Считаю наше выступление в Лас-Вегасе крайне успешным. Украинские представители греко-римской борьбы превзошли все предыдущие результаты сезона и в Америке показали максимум своих способностей. Конечно, это не результат одного дня и даже, одного сезона. Мы планомерно готовились к главному предолимпийскому старту, начиная с 1 января 2013 года, когда я был назначен главным тренером национальной сборной. Наша цель была определена - успешное выступление в Рио. И более чем два с половиной года мы упорно шли к этому чемпионату, который был лицензионным. Финальный этап подготовки проходил на базе Заросляк (Ивано-Франковская обл.), расположенной вблизи горы Говерла, а глобально подготовка длилась больше двух с половиной лет".

Говоря о самом турнире, тренер подчеркнул: "Главное, что нам - тренерскому штабу - удалось сделать, это сплотить команду. В Лас-Вегасе у нас был отличный коллектив, мы вместе ездили на экскурсии, гуляли по городу, вместе принимали пищу. Единство и командный дух были одними из главных залогов успеха. Яркий пример: когда Димитрий Тимченко, завоевавший бронзовую медаль, после тяжелейшего изнурительного соревновательного дня, многих схваток приходит в расположение команды и начинает готовить к соревнованиям своего партнера по команде Александра Чернецкого. У Чернецкого соревнования в его весовой категории проходили на следующий день. Казалось бы, герой, с медалью, можешь отдыхать. А он идет помогать товарищу готовиться к соревнованиям. И это только маленький пример того, как мы провели этот турнир".

Говоря о планах на будущее наставник сборной отметил: "Я очень доволен этим турниром, но нужно смотреть вперед, думать о будущем. Наша цель - добыть все возможные олимпийские лицензии - шесть в шести весовых категориях. К сожалению, Международный олимпийский комитете у нас забрал две категории, осталось 6 из 8. Но мы планируем выступить во всех категориях на Олимпиаде. Впереди крупные турниры, успешное выступление на которых позволит завоевать лицензии на Игры - Кубок Наций, Кубок мира, престижный турнир в Баку. Мы рассчитываем на успех в этих соревнованиях".

В свою очередь, серебряный призер ЧМ Армен Варданян добавил: "Прежде всего хочу сказать огромное спасибо тренерскому штабу, который готовил каждого из нас индивидуально. Мы прорабатывали тактику на каждый бой, чувствовали постоянную поддержку, внимание. Лично мне помог еще и опыт. Да, можно было завоевать золото, но на сегодня результат таков, что у меня - серебро. Я доволен этому результату. Единственный минус - весовая категория в которой я выступал до 71 кг - не олимпийская. Поэтому лицензии придется добывать на других турнирах, в категории до 66 кг. Буду сбрасывать вес и продолжать стремиться к участию в Играх".

Также поблагодарил тренерский штаб чемпион мира Жан Беленюк: "Так получилось, что по расписанию соревнований в последний день соревнований в греко-римском стиле оставалась одна весовая категория. И накануне вечером, когда все ребята уже отдыхали, мне приходилось настраиваться на завтрашний день. В этом мне очень помогли тренеры, которые до конца вели меня, поддерживали и морально и дельными советами - тактическими. Это неоценимая помощь".

А бронзовый призер ЧМ Александр Чернецкий рассказал, за счет чего ему удалось выиграть медаль: "Я перед турниром прочитал книгу китайского мыслителя Сунь-Цзы "Искусство побеждать", где основная мысль сводится к тому, что надо проиграть, чтобы победить. И уже по ходу турнира, когда я утратил шансы на победу и золотую медаль, я подумал, что уже проиграл. Теперь надо побеждать. Так и получилось в итоге".

Как сообщал УНИАН, на ЧМ в Лас-Вегасе сборная Украины по греко-римской борьбе заняла 2-е место в медальном зачете.