Страны-хозяева Евробаскета-2017 будут определены в декабре

Генерельний секретарь Международной федерации баскетбольных ассоциаций (ФИБА) Камил Новак сообщил о том, что окончательное решение по странам, которые примут Евробаскет 2017, будет принято в конце 2015 года, сообщает пресс-служба Федерации баскетбола Украины.

“Есть огромный интерес со всех сторон. У нас достаточно много заявок, и мы в процессе принятия решения. Считаю, что объявим его на Рождество. Будет кому-то рождественский подарок”, – заявил Новак.

Предварительно, на проведение турнира претендует десяток стран, среди которых есть и Украина, которая подала заявку на проведение соревнований одной из групп первого этапа.

По слухам, турнир, как и в 2015-м году снова пройдет в четырех странах, однако никакой конкретики пока нет.