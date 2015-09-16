В Ильичевске найден застреленным глава контрольно-дисциплинарного комитета ФФУ Манив

Об этом УНИАН сообщила знакомая Манива, журналист Наталья Смирнова.

По предварительным данным, 34-летний Манив покончил с собой.

«Это был очень общительный человек. Оптимист. Сложно представить, как он мог застрелиться», - сказала Смирнова.

В отделе по связям с общественностью Главного управления МВД в Одесской области данный факт подтвердили, отметив, что в настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа, проводятся первоочередные оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.

По их данным, в 9.15 в дежурную часть милиции Ильичевска поступило сообщение от врача скорой медицинской помощи о том, что в Ильичевске по месту жительства обнаружен труп 34-летнего хозяина с огнестрельным ранением головы.

Правоохранители установили, что погибший является жителем Ильичевска и депутатом городского совета «Депутатская группа за Ильичевск». Его жена утром повела детей в детский сад, а когда вернулась, нашла тело своего мужа.

Принимается решение о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Справка УНИАН. Манив проживал в городе Ильичевске Одесской области. Профессиональный юрист, с отличием окончил Одесский национальный университет им. Мечникова по специальности «Правоведение».

Работал юрисконсультом в различных компаниях, руководил компаниями ООО «Робу Пласт Украина», «Р.Е.Д.», с октября 2006 - директор учрежденного им же ООО «Юридическая фирма «Император».

В Ильичевском горсовете возглавлял постоянную комиссию по вопросам депутатской деятельности, законности, правопорядка и социальной защиты граждан.