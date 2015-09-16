13 украинцев будут бороться за медали чемпионата мира по велосипедному спорту на шоссе

В Америке Украину будут представлять 13 спортсменов, сообщает пресс-служба ФВСУ.

Украинские велосипедисты будут бороться за медали мирового форума в шести видах соревнований: индивидуальная гонка на время среди женщин Elite, групповая гонка женщины Elite, индивидуальная гонка на время среди мужчин U-23, индивидуальная гонка на время среди мужчин Elite, групповая гонка, мужчины Элита, групповая гонка, мужчины U-23.

Состав сборной Украины выглядит следующим образом:

Женщины - Елена Демидова, Татьяна Рябченко, Анна Соловей, Ольга Шекель.

Мужчины - Виталий Буц, Андрей Гривко, Александр Поливода, Михаил Кононенко, Андрей Василюк, Денис Костюк, Андрей Хрипта, Марлен Зморка, Сергей Козаченко.

Чемпионат мира по велоспорту на шоссе пройдет с 19 по 27 сентября в Ричмонде (штат Вирджиния, США).