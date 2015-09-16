13 украинцев будут бороться за медали чемпионата мира по велосипедному спорту на шоссе
Федерация велоспорта Украины обнародовала состав команды на Чемпионат мира по велоспорту на шоссе, который состоится в Ричмонде (США).
В Америке Украину будут представлять 13 спортсменов, сообщает пресс-служба ФВСУ.
Украинские велосипедисты будут бороться за медали мирового форума в шести видах соревнований: индивидуальная гонка на время среди женщин Elite, групповая гонка женщины Elite, индивидуальная гонка на время среди мужчин U-23, индивидуальная гонка на время среди мужчин Elite, групповая гонка, мужчины Элита, групповая гонка, мужчины U-23.
Состав сборной Украины выглядит следующим образом:
Женщины - Елена Демидова, Татьяна Рябченко, Анна Соловей, Ольга Шекель.
Мужчины - Виталий Буц, Андрей Гривко, Александр Поливода, Михаил Кононенко, Андрей Василюк, Денис Костюк, Андрей Хрипта, Марлен Зморка, Сергей Козаченко.
Чемпионат мира по велоспорту на шоссе пройдет с 19 по 27 сентября в Ричмонде (штат Вирджиния, США).